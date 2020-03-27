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Все про:продукты (315) хлеб (28) цены (1286) мука (23)

 Ассоциация мукомолов предупредила о возможном росте цены хлеба на 20%

Рост цен на продовольственную пшеницу в ближайшее время приведет к подорожанию хлеба и хлебобулочных изделий для конечных потребителей на 15-20%, прогнозируют в Всеукраинской ассоциации пекарей и ассоциации "Мукомолы Украины".

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Согласно их заявлению, на сегодня сложилась критическая ситуация на внутреннем рынке зерна, в частности из-за роста спроса на внешних рынках и через сезонные факторы увеличиваются цены на продовольственную пшеницу.

"К примеру, только за последние десять дней средняя цена на пшеницу второго и третьего класса выросла на 400-500 грн/тонну. Такое подорожание уже в ближайшем будущем приведет к росту цены на муку всех сортов на 500-600 грн/тонну. Поскольку мука в себестоимости хлеба составляет более 40%, то и повышение цены на этот товар первой необходимости для граждан на 15-20% является почти свершившимся фактом", - отмечают ассоциации.

Кроме того, ассоциации констатируют рост спроса на хлеб и хлебобулочные изделия в розничной сети на 30-40% от нормального сезонного уровня, а в некоторых точках отмечают кратный рост. В то же время, по их данным, сейчас предприятия отрасли полностью и бесперебойно обеспечивают повышенный спрос на продукцию.

В сложившихся обстоятельствах Всеукраинская ассоциация пекарей и ассоциация "Мукомолы Украины" обратились к президенту Украины, премьер-министру, министру развития экономики, торговли и сельского хозяйства, киевскому городскому голове с просьбой помочь сохранить нынешний уровень цен. В качестве возможных мер они указывают введение временного ограничения на экспорт зерновой продукции продовольственной группы в объемах, необходимых для обеспечения потребностей внутреннего рынка на период ожидаемой продолжительности карантинных мероприятий.

"Мы понимаем, что такой шаг может вызвать недовольство у части экспортеров, поэтому готовы предоставить детальные предложения относительно механизма регулирования этого вопроса в рамках национального антикризисного штаба по противодействию пандемии или на любой другой оперативной и эффективной платформе диалога производителей и власти", - говорится в обращении ассоциаций.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3184794
 
 
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Недели 2 назад, т.е. уже во время карантина, была новость новость о рекордном экспорте зерна. А ту вдруг бац - почему-то своим не хватает. Как же так?
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Уже и пшенички не хватает самим??? Только кретинов изобилие, всего остального - дефицит.
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Всеукраинская ассоциация пекарей
"Марадьори "Украины"
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В сложившихся обстоятельствах Всеукраинская ассоциация пекарей и ассоциация "Мукомолы Украины" обратились к президенту Украины, премьер-министру, министру развития экономики, торговли и сельского хозяйства, киевскому городскому голове с просьбой помочь сохранить нынешний уровень цен. Источник: https://biz.censor.net.ua/n3184794
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Недели 2 назад, т.е. уже во время карантина, была новость новость о рекордном экспорте зерна. А ту вдруг бац - почему-то своим не хватает. Как же так?
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зато Израиль обеспечен на 2 года вперед!
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Бум экспорта был обусловлен тем, что на 2020 г светоч Министеррства экономики господин милованов не счел нужным сделать расчет внутренних потребностей зерна( что делалось каждым правительством ежегодно) и установить квоты на вывоз.Фактически никаких ограничений по экпорту зерна в подписанном с зернотрейдерами Меморандуме от 03.10.2019 не предусмотрено.Т.о. был дан зеленый свет на экспорт зерновой продукции в неограниченном количестве ( о возврате ПДВ при экспорте помним клондайк для зернотрейдеров).Так что если кто-то считал что возможный голод - это байки и страшилки все идет к тому, что недостаток Украине прийдется закупать за границей уже совсем по другой цене, понятно, что дороже, а это повлечет рост цен не только на хлеб и хлебо-булочные, но и на продукты животноводства и т.д. учитывая, что одним из последствий пандемии идет глобальный кризис, рост безработицы, отсутствие денег, то многие не смогут себе позволить покупать даже необходимое количество хлеба ( коммунальные услуги не дешевые, лекарства тоже)
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Такая ситуация была при Кучме, кажется в 2003 году, сперва вывезли по 50 дол за тонну, а потом закупали в Казахстане что то вроде как по 600 дол за тонну...
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В нормальних країнах уряд створює резервний фонд, скуповує збіжжя восени при низьких цінах, розміщує держзамовлення. І так по всім важливим категоріям. Потім використовуює резерв у часи, коли це потрібно . Але нова влада вчилась керувати країною на концертах кварталу-95. Ось і маємо радість за радістю.
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Так купіть зерно, скільки завгодно. Зараз купіть . Восени ціна на пшеницю була трохи більше 3 тис. грн./тону, аграрії несли збитки, нікуди було дівати..Зберігати теж дорого і не вистачть сховищ.
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зелупа молодец, население Украины сократится на 73% =)
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А у кацапов все хихоньки, все думаете, что вас сие минет, ошибаетесь...
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Все из за того что Украина собрала в прошлом году рекордный урожай? Я же вам говорил что ето означает только голод, как в 33 когда тоже был рекордный урожай, а вы не верили. Ассоциация мукомолов предупредила о возможном росте цены хлеба на 20% - Цензор.НЕТ 8459
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Уроды, скажите почему растет цена на зерно. Ведь цены на топливо и удобрения падают. Чтоб вас тварей никак не нажрущихся всех вирусом выкосило
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Пока сам с дивана не встанешь с риском на майдане получить пулю в лоб - ничего не будет. Только хуже для тебя
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Минулої осіні ціни на зерно були наднизькими і не перекривали витрати виробників, які купували добрива, паливо, насіння по діючим високим цінам.. Економіка - штука тонка, вимагає знання законів та досвіду . Низькі ціни на зерно минулої осіні викликані низькими світовими цінами, тоб-бо надлишком пропозицій на світовому ринку. Саме тому мали низьку ціну і всередині країни. Наразі ціни на світових ринках виросли, відповідно зросли ціни і в Україні.
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Уже и пшенички не хватает самим??? Только кретинов изобилие, всего остального - дефицит.
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"Хлеба и зрелищ"- с хлебом не сложилось-одна надежда на 95 квартал и "Сватов"!
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Ассоцифция гречкожаров теперь разместит свой центральный офис и пресс-службу на о .Мальдивы
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В результате непродуманного и бесконтрольного зернового экспорта Украина стоит на пороге повышения цены на муку (следовательно и хлеб), на 20-25 %. Мы писали о махинациях власти с стратегическим запасом зерна - вот следствие.
https://timeze2019.blogspot.com/p/bp.html
................ахаха............ и мы писали зебилам шо свинарчуки ещё покажутся розовыми зайцами....
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Экспорт зерна с Украины за последний месяц вырос на 70%. Заранее предупреждаем власть Зеленского - проверьте реальные запасы продовольственного зерна. Проверьте государственные запасы в госрезерве.
https://timeze2019.blogspot.com/p/bp.html - 25.03.2020 г.
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В порівнянні з січнем, коли ніхто нічого не експортував.
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Это с каких )(у йов Ассоциация мукомолов предупредила о возможном росте цены хлеба на 20% - Цензор.НЕТ 9989Нефть падает , газ падает в цене , а они решили цену поднять Ассоциация мукомолов предупредила о возможном росте цены хлеба на 20% - Цензор.НЕТ 9989 Зеленский гнида , я тебе настойчиво советую не доводи до греха , заморозь цены на хлеб Ассоциация мукомолов предупредила о возможном росте цены хлеба на 20% - Цензор.НЕТ 9989собери зеленую команду и доплачивайте со своих Ассоциация мукомолов предупредила о возможном росте цены хлеба на 20% - Цензор.НЕТ 9989раз не хватает ума сделать это экономически Ассоциация мукомолов предупредила о возможном росте цены хлеба на 20% - Цензор.НЕТ 9989
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Это так по-зеленскому: распродать все зерно, вывезти муку, чтобы потом брать кредиты и закупать на внешних рынках втридорога.
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І не забувайте МАРАДЬОР у нас офіційно Порох- Бубочка не причому!
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так, может, надо просто кому то "хотелку" прикрутить? Чтобы прибыль меньше експортеры зерна (Кернел Веревского, Нибулон Вадатурского) наворачивали на внутренней продаже??? На экспорт пусть хоть по миллиарду продают за тонну...но сопля же не решится...
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Спробуйте. Будете взагалі без хліба. Зерно вирощують ( чи виробляють продукцію) коли це вигідно та приносить прибуток. Це вимагає значних інвестицій. Ніхто не заважає вам інвестувати в с/г вирощувати та продавати зерно по самим низьким цінам, хоч задарма. Ви погодитесь?
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кРадуцкий, памахи!!!
Запомните, янелохи, зерно - во все времена это твердая валюта. Даже сралин с дедушкой сифилитиком члениным голодоморы устраивали радие ее получения.
Вы думаете зэ-бил с каломойским станут исключением ?
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останнім часом хліб в магазині - припаскудний!!! Перепробував всі сорти - неможливо порізати - розсипається на крихти увесь, намастити масло на хліб стало неможливо. Зараз купую грузинський лаваш, так і той сипецця
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Це через низький клас зерна, все краще пруть за кордон бо вирощувати пшеницю твердих сортів, яка потребує більших витрат і вкладень, (і дає більше прибутку) немає потреби, бабла вистачає і з валу за наявності надвеликих площ в одних руках. От і годують нас "соціальним" хлібом!
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Україна експортує в основному фуражні категорії зерна. Якісного у нас завжи бракувало.
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Як розказував милованов:-"Ринок все врегулює". За рахунок населення.
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Аномально теплая , бесснежная зима в Украине - возможная проблема с урожаем в этом году.

"По агрометеорологическим расчетам, учитывая фактические запасы влаги в почве осенью, количество осадков за зимний период, ожидается, что увлажнение метрового слоя почвы под озимыми на время восстановления вегетации и на зяби на начало полевых работ весной 2020 года на большинстве площадей сформируется в основном меньше средних многолетних (121-190 мм).
Низкие для весенних (70-100 мм) запасы продуктивной влаги могут сформироваться в Одесской, Николаевской, во многих районах Херсонской, Запорожской, Кировоградской, отдельных районах Черкасской, Винницкой, Полтавской, Харьковской, Сумской, Житомирской и Ривненской областей"https://www.apk-inform.com/ru/exclusive/topic/1508765
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Дійсно, погані кліматичні умови можуть спричинити падіння врожайності в Україні. Але на зернових це відобразиться менше...
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К войне, пандемии, остановке экономики и росту безработицы нам еще только не хватало хлебного бунта... ( не, ну я реально представляю как Зеля дома бьется головой о стену.. и вопит " На кой ляд я поперся в президенты.. чего мне не хватало... какая су-а мне это на ухо нашептала", а первая леди дубасит его скалкой , а Богдан улыбается и думает " денег нет но вы держитесь. хи- хи .", а Порошенко " Во мне пофартило, круче чем после Майдана"..., а Медведчук " Ну когда, как не сейчас.."
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Стало быть на внешних рынках дают больше....а "патриотические" мухомолы своего не упустят ? А расстреливать когда ?
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не волнуйтесь
пшеницу продадут -- заработают
закупят привезут -- заработают
так было с гречкой
история повторяется
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Это рынок а не совок зебилье психованое. Пойди и вырасти этот хлеб чтоб за копейки продать. Лентяи протирающие штаны на диванах с клавиатурами будут учить сколько хлеб стоить должен, так же как и лодыри-бомжи из городов будут про землю голосовать.
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