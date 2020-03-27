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Все про:Австрия (130) Россия (4446) санкции (1359)

 МИД Австрии назвал бесперспективными попытки РФ отменить санкции из-за коронавируса

Россия не сможет добиться отмены санкций на фоне пандемии коронавируса, считает федеральный министр по вопросам Европы, интеграции и иностранных дел Австрии Александер Шалленберг.

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

"Попытки России отменить санкции ввиду коронавируса являются бесперспективными", - подчеркнул он во время телефонного разговора с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой в четверг, сообщает пресс-служба МИД Украины.

Оба министра констатировали единство позиций относительно необходимости сохранения санкций международного сообщества как ответа на агрессивные действия России и нарушения Москвой норм международного права.

Кроме того, Кулеба и Шалленберг договорились, что австрийские власти с пониманием отнесутся к трудным обстоятельствам украинцев, чей срок пребывания в Австрии может быть превышен вследствие карантина.

Также Кулеба отметил активное содействие Вены в создании возможностей транзита по территории Австрии для украинских граждан, которые возвращаются автотранспортом из Европы.

В свою очередь Шалленберг поблагодарил Украину за помощь в возвращении граждан Австрии из Украины рейсами украинских авиакомпаний.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3184792
 
 
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