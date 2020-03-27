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 Штаб по чрезвычайной ситуации пересмотрит карантинные меры

Штаб по ликвидации последствий медико-биологической чрезвычайной ситуации намерен пересмотреть карантинные меры, сообщил замминистра здравоохранения - главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в ходе брифинга в Киеве в пятницу.

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

"Статистика заболеваемости коронавирусной болезнью в Украине прогнозируема. В то же время настораживает заболеваемость трудоспособного населения. Мы будем пересматривать подходы к карантинным мерам, поскольку видим, что мобильность населения от 18 до 50 лет очень большая", - сказал он.

По словам Ляшко, штаб уже отдал поручение создать при центральных районных больницах мобильные бригады. "При центральных районных больницах создадут мобильные бригады, которые будут состоять из водителя и медработников, чтобы на вызовы семейного врача, экстренной медпомощи эта бригада приезжала домой для забора образцов на исследование", - сказал он.

Ляшко также подчеркнул, что планируется пересмотреть вопрос работы продуктовых рынков. "Рассматриваем вопрос продуктовых рынков: если они будут придерживаться санитарных норм и противоэпидемических мер, то часть сможет работать. Сегодня мы его рассмотрим на штабе. Сегодня будет решение о том, какие именно рынки не должны функционировать во время карантина", - сказал главсанврач.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3184783
 
 
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