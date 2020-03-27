 Штаб по чрезвычайной ситуации пересмотрит карантинные меры

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

"Статистика заболеваемости коронавирусной болезнью в Украине прогнозируема. В то же время настораживает заболеваемость трудоспособного населения. Мы будем пересматривать подходы к карантинным мерам, поскольку видим, что мобильность населения от 18 до 50 лет очень большая", - сказал он.

По словам Ляшко, штаб уже отдал поручение создать при центральных районных больницах мобильные бригады. "При центральных районных больницах создадут мобильные бригады, которые будут состоять из водителя и медработников, чтобы на вызовы семейного врача, экстренной медпомощи эта бригада приезжала домой для забора образцов на исследование", - сказал он.

Ляшко также подчеркнул, что планируется пересмотреть вопрос работы продуктовых рынков. "Рассматриваем вопрос продуктовых рынков: если они будут придерживаться санитарных норм и противоэпидемических мер, то часть сможет работать. Сегодня мы его рассмотрим на штабе. Сегодня будет решение о том, какие именно рынки не должны функционировать во время карантина", - сказал главсанврач.