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 На закупку средств индивидуальной защиты выделено 200 миллионов, – главсанврач

В настоящее время на закупку средств индивидуальной защиты (СИЗ) в Украине выделено около 200 млн грн, сообщил замминистра здравоохранения - главный санитарный врач Виктор Ляшко в ходе брифинга в Киеве в пятницу.

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

"Выделено около 200 млн грн для закупки СИЗ, реактивов для лабораторий. Достаточно в таких условиях быть не может, поскольку потребность постоянно будет расти. В ближайшее время мы обеспечим первую волну СИЗ", - сказал он.

По словам Ляшко, планируется обновить материально-техническую базу в больницах, в том числе аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

"Аппараты ИВЛ есть в инфекционных отделениях или больницах, тех которые будут первыми принимать больных коронавирусной болезнью - их около 350. В перепрофилированных больницах - около 3,5 тыс. также могут использоваться ИВЛ, которые находятся в операционных, где проводили плановые операции. Мы работаем над тем, чтобы обновить материально-техническую базу, в том числе ИВЛ. Недавно президент обратился к зарубежным производителям, чтобы они предусмотрели квоту для Украины. Кроме того, помогают много людей, передают аппараты", - сказал главсанврач.

Он также подчеркнул, что отечественные производители наладили производство ПЦР-тестов для диагностики коронавируса. "Таких производителей три – НАМНУ и две частных компании. Отечественные производители расширяют производство для обеспечения 2 млн исследований ПЦР", - сказал Ляшко.

По его словам, утилизация СИЗ осуществляется по особому порядку: после использования всех их обеззараживают дезинфицирующем средством, после чего передают на утилизацию учреждениям, у которых есть соответствующая лицензия.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3184773
 
 
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