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 Путин на совещании G20 призвал отказаться от международных санкций

На совещании лидеров стран "Большой двадцатки", которое прошло в четверг в формате видеоконференции и было посвящено борьбе с пандемией коронавирусной инфекции, президент России Владимир Путин предложил отказаться от международных санкций для взаимных поставок медикаментов, продовольствия, оборудования и технологий.

Об этом со ссылкой на Радио Свобода сообщает БизнесЦензор.

"В идеале мы должны ввести мораторий, солидарный мораторий на ограничения в отношении товаров первой необходимости, а также на финансовые транзакции для их закупок", — заявил Путин.

С 2014 года в России действуют так называемые контрсанкции, предусматривающие запрет на поставки, в частности, продуктов питания из стран, которые ранее ввели санкции против России в связи захватом Крыма и войной на Донбассе.

Путин призвал также реорганизовать международные институты для более эффективной борьбы с кризисом. О конкретных идеях он не говорил.

По словам пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова, во время двустороннего разговора Путина и президента Франции Эммануэля Макрона тема отмены санкций не поднималась.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба ранее высказывал опасения, что Россия может воспользоваться пандемией, чтобы попытаться добиться от стран ЕС ослабления или снятия санкций по "гуманитарным соображениям".

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3184763
 
 
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