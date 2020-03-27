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 В Украине зафиксировано уже более 200 случаев инфицирования коронавирусом

В Украине по состоянию на утро пятницы зафиксировано 218 случаев инфицирования коронавирусом, сообщил заместитель министра здравоохранения - главный санврач Виктор Ляшко в ходе пресс-брифинга в Киеве в пятницу.

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

"Есть и хорошие новости - четыре случая выздоровления, из них один ребенок. Ждем сегодня на выписку пятого", - сказал он.

По его словам, за предыдущие сутки зафиксировано 62 случая инфицирования.

В настоящее время больше всего случаев заражения зафиксировано в Черновицкой (47, в том числе 1 летальный), Тернопольской (25, в том числе 1 летальный) и Ивано-Франковской (24, в том числе 2 летальных) областях. В Киеве зафиксировано 47 случаев.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями.

По состоянию на утро 27 марта 2020 в Центр поступило 277 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с началу 2020 года поступило 1401 сообщения о подозрении на COVID-19.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3184752
 
 
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