[*]Темы: Бюджет-2020 Земельная реформа Рынок электроэнергии Коронавирус и карантин Инновации в энергетике
$ 28.01 30.4
 Макроэкономика
  237  0
Материалы по теме:
Все про:карантин (165) Китай (1295) COVID-19 (313) коронавирус (139)

 Прибыль промышленных предприятий Китая рухнула на 38%

В январе-феврале текущего года прибыль промышленных предприятий Китая составила 410,7 млрд юаней ($58,7 млрд), сократившись из-за коронавирусной инфекции на 38,3% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, сообщило Государственное статистическое управление КНР в пятницу.

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

В целом в горнодобывающей промышленности прибыль предприятий снизилась на 21,1%, перерабатывающей - на 42,7%, электроэнергетике - на 23,2%, предприятий по производству компьютеров и средств связи - на 87%, в автомобилестроении - на 79,6% в производстве электрооборудования - на 68,2%, в химическом производстве - на 66,4%, в угледобыче и обогащении угля - на 62,3%, в черной металлургии - на 34,4%. В сфере переработки нефти, угля и других видов топлива зафиксирован убыток.

В то же время отмечен рост прибыли в таких отраслях, как цветная металлургия (рост на 28,3%), нефтегазовая добывающая промышленность (рост на 23,7%).

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3184742
 
 
Подключить индивидуальные уведомления от БизнесЦензор в Facebook
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
БизнесЦензорНовостиМакроэкономика
Конвертер валют
продать купить
$
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
 ТОП новости
за деньнеделюмесяцвсе время
 Облако тегов
COVID-19 Prozorro авиасообщение авиация банки Кабмин карантин Киев коронавирус
 
 
 
 
 
 вверх