 МВФ готов увеличить кредит для Украины при условии принятия двух законов

Об этом со ссылкой на пресс-службу МВФ сообщает БизнесЦензор.
Георгиева также заявила, что в переговорах с украинскими властями на прошлой неделе представители МВФ достигли хорошего прогресса.
"На прошлой неделе был достигнут очень хороший прогресс в обсуждениях с украинскими властями нового механизма расширенного финансирования (EFF). Принятие законодательства, направленного на совершенствование системы урегулирования банковских проблем и земельной реформы, позволит быстро продвинуться вперед, доработав параметры нового соглашения с более широким доступом, чем предполагалось ранее", – сказала Георгиева.
Как сообщалось, в начале недели Кабинет министров внес на рассмотрение Верховной Рады проект закона №3260, которым устанавливается запрет возвращения признанных неплатежеспособными и национализированных банков бывшим собственникам по решениям судов. В свою очередь близкие к олигарху Игорю Коломойскому депутаты внесли ряд альтернативных проектов.
Ранее президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с директором Международного валютного фонда Кристалиной Георгиевой, в ходе которого обсудил увеличение помощи для Украины.
По данным СМИ, речь идет об увеличении кредитования Украины Международным валютным фондом с $5,5 млрд до $9,5 млрд. Финансирование может быть предоставлено по двум программам: расширенного финансирования (EFF) и быстрого финансирования из-за коронавируса (RFI).
Обе программы могут быть одобрены МВФ одновременно по ускоренной процедуре при условии принятия закона о запрете возврата признанных неплатежеспособными банков бывшим собственникам и земельной реформы.
Напомним, сейчас на рассмотрении судов находится ряд исков Игоря Коломойского и связанных с ним структур и лиц о признаниии противоправными решений органов власти о национализации "Приватбанка".
Мабуть того, що вона вивела, вкрала через свої структури, каломойші мало.
До речі, Зе-шмарклі також перепало з викрадених грошей, не менше 40 мільйонів доларів.
Закон про продаж землі- це інша річ, його можна прийняти, але по-розумниму, не більше 200 гектарів в одні руки, перехідні положення і таке інше. Надія невелика, бо де розум, а де ЗеБіли...
Іншого виходу, ніж брати гроші у МВФ, зараз немає, бо зебіли порушили весь бюджет, зебіли збирають рази в два менше, чим на початку того року при Порошенко, при якому на все хватало, а економіка роста більше трьох років, з 2016-го, досить гарними темпами.
Потрібно платити по своїм боргам, дешевших грошей, ніж у МВФ не існує в природі. ******* дохазяювалась і завела Україну в глухий кут...
Землю зараз, без завершення усіх реформ і підготовчих процедур та наведення порядку в кадастрах, взагалі чіпати не можна.
Най краще не дратують людей ї, бо терпець урветься - усім буде хана.
а землю зараз чіпати не треба, потрібні кадастр, ділянки на продажу не більше 200 га, ніяких іноземців перші роки, нехай закон готують, але діяти він повинен почати тільки після закінчення рашистської агресії.
Зеленський жує соплі, чекає поки справа з Приватом
сама порішається..
беню давно пора закрити.. є за що..
і країна могла б рухатися у перед, але ні..
зеленський вибрав краще жувати..
Это его ответ на вопрос -он с Коломойским или с народом .
Все кто сотрудничают со Штатами - процветают, и если бы мы следовали почти 30 лет их советам, пусть и не популярных (чаще за счет перекручивания требований местніми князьками) то были бы сейчас сильнее Польши.
Тут упоминается закон о земле, если он был бы принят в начале 2000х то ВВП и благосостояние каждого было бы выше процентов на 25. Что интересно антиколомойский закон - более принципиальное требование МВФ но по поводу него "аграрии" в адидасах не собираются под радой. Страшно жить в стране в которой не находится и 1000 людей способных выйти под офис Коломойши или под раду с требованием принять такой закон и прекратить пилить экономику во время чумы.
Грязь,вонь,клопы и тараканы,вот удел друзей России.
ВСЁ это козни крававаго импириализьма, тянущего щупальца к украинским багатствам!
Далой прививки!
Это наверняка было примерно так.
МВФ требовал банковский закон. Зебобики крутились и решили согласиться.
И тогда зебобики говорят МВФу. Мы делаем банковский закон и земельную реформу, а вы нам кредит. МВФ говорят - хорошо. И у себя пишут, что Украина сделает банковский закон и земельную реформу, а мы им кредит. Зебобики получили как хотели путем хитрых манипуляций.
И при удобном случае поднимать людей на большущий майдан.
Там поют на мелодию песни "Одна калина":
Сумно, сумно аж за край
Продають країну, продають наш край
Гидко, гидко на душі
Бо всім заправляють люди торгаші
Гроші ллються через край
Нема часу думать, швидше продавай.
Не устраивает пошли на....
Закон про землю- я вважаю,що порібно зменишити кількісь землі в одні руки до 1000 га і визначитися з ціною і алгоритмом продажі. Чомусь ви купуєте автомобіль що в Німеччині, що в Польщі, що в Україні приблизно за однаковою ціною! Але ж Німеччина не продає українцям новенькі БМВ чи АУДІ за тисячу євро! То чому ми наші чорноземи повинні продавати образно кажучи за десяту частину вартості землі в Польщі? А "патріотам" скажу так: краще, щоб ПоРошенки , Косюки і інші магнати потихенько скуповували земельку за договорами емфітевзису за фактично ціною двох орендиний річних плат чи щоб селяни отримували нормальні гроші в разі необхідності продажу? Не можеш купити? Орендуй і плати стільки, щоб селянин не продавав! Хіба це погано?
Крім того, щоб закрити ротики політикам а-ля ****** , потрібно довести інвестиційні зобов'язанння тим, хто купує чи орендує земельку! Продавати зерно? Ні , продавай борошно, комбікорм, м'ясо, молоко, шерсть! Відкрити зовнішні ринки для всіх виробників, а не для Вадатурських чи Косюків! Тоді і зайнятість підвищиться в країні, і село відродиться, бо буде більше податків залишатися в місцевих радах! Чому Україна, яка має 90% світових чорноземів, завозить молоко і м'ясо з Білорусі, де немає жодного гектара чорнозему, овочі з Туреччини, де посівні площі не завжди можна розгледіти з космосу?
У держави приблизно 41 млн.га с/х земель. УСЬОГО!
З них розпайовано приблизно 8,5 млн.га (там вже ±25% безхозних через смерть власників і відсутність спадкоємців)
З них приблизно 11 млн.га ще належать державі та передані в аренду офіційно.
А от ДЕ і ЯК поділись 22 млн.га - вам про те ніхто не скаже. Це "тайна вєлікая єсть"
То що продавати зібралися без працюючого кадастру, діючих законів і неупередженого правосуддя - розпайованіїу, держвласну чи привласнену (і неузаконену) землю???