[*]Темы: Бюджет-2020 Земельная реформа Рынок электроэнергии Коронавирус и карантин Инновации в энергетике
$ 28.01 30.4
 Власть, Финансы, Инвестиции
  4823  33
Все про:МВФ (1123) земельная реформа (88) Кристалина Георгиева (6)

 МВФ готов увеличить кредит для Украины при условии принятия двух законов

Управляющий директор Международного валютного фонда Кристалина Георгиева заявила, что Украина может рассчитывать на увеличение объема кредитования в случае принятия законопроектов о земельной реформе и урегулирования банковских проблем.

Об этом со ссылкой на пресс-службу МВФ сообщает БизнесЦензор.

Георгиева также заявила, что в переговорах с украинскими властями на прошлой неделе представители МВФ достигли хорошего прогресса.

"На прошлой неделе был достигнут очень хороший прогресс в обсуждениях с украинскими властями нового механизма расширенного финансирования (EFF). Принятие законодательства, направленного на совершенствование системы урегулирования банковских проблем и земельной реформы, позволит быстро продвинуться вперед, доработав параметры нового соглашения с более широким доступом, чем предполагалось ранее", – сказала Георгиева.

Как сообщалось, в начале недели Кабинет министров внес на рассмотрение Верховной Рады проект закона №3260, которым устанавливается запрет возвращения признанных неплатежеспособными и национализированных банков бывшим собственникам по решениям судов. В свою очередь близкие к олигарху Игорю Коломойскому депутаты внесли ряд альтернативных проектов.

Ранее президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с директором Международного валютного фонда Кристалиной Георгиевой, в ходе которого обсудил увеличение помощи для Украины.

По данным СМИ, речь идет об увеличении кредитования Украины Международным валютным фондом с $5,5 млрд до $9,5 млрд. Финансирование может быть предоставлено по двум программам: расширенного финансирования (EFF) и быстрого финансирования из-за коронавируса (RFI).

Обе программы могут быть одобрены МВФ одновременно по ускоренной процедуре при условии принятия закона о запрете возврата признанных неплатежеспособными банков бывшим собственникам и земельной реформы.

Напомним, сейчас на рассмотрении судов находится ряд исков Игоря Коломойского и связанных с ним структур и лиц о признаниии противоправными решений органов власти о национализации "Приватбанка".

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3184719
 
 
Подключить индивидуальные уведомления от БизнесЦензор в Facebook
 Топ комментарии
 
Это называется выкручивание рук, Украину ставят перед выбором между дефолтом и распродажей земли. При этом эти 5 млрд что обещают дать Украина по факту даже не увидит, их просто спишут как проценты по прежним долгам.
 показать весь комментарий
 
НИКАКОЙ ПРОДАЖИ ЗЕМЛИ ДОПУСТИТЬ НЕЛЬЗЯ....ЗЕМЛЯ НЕВОЗОБНОВЛЯЕМЫЙ РЕСУРС....БУМАЖКИ ЕЩЕ НАПЕЧАТАЮТ, ЗЕМЛЮ - НЕТ...
 показать весь комментарий
 
Украина выйдет из карантина без земли и нищей.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Это называется выкручивание рук, Украину ставят перед выбором между дефолтом и распродажей земли. При этом эти 5 млрд что обещают дать Украина по факту даже не увидит, их просто спишут как проценты по прежним долгам.
 показать весь комментарий
 
 
Це називається заткнути пельку бородатій бабі каломойші з її зазіханнями на Приват, гроші вкладників якого каломойша вкрала, дірку закривали через бюджет всі українці, а зараз бородата баба каломойша ще хоче грошей. Хуцпа та безмірне нахабство.
Мабуть того, що вона вивела, вкрала через свої структури, каломойші мало.
До речі, Зе-шмарклі також перепало з викрадених грошей, не менше 40 мільйонів доларів.
Закон про продаж землі- це інша річ, його можна прийняти, але по-розумниму, не більше 200 гектарів в одні руки, перехідні положення і таке інше. Надія невелика, бо де розум, а де ЗеБіли...
Іншого виходу, ніж брати гроші у МВФ, зараз немає, бо зебіли порушили весь бюджет, зебіли збирають рази в два менше, чим на початку того року при Порошенко, при якому на все хватало, а економіка роста більше трьох років, з 2016-го, досить гарними темпами.
Потрібно платити по своїм боргам, дешевших грошей, ніж у МВФ не існує в природі. ******* дохазяювалась і завела Україну в глухий кут...
 показать весь комментарий
 
 
Ці гроші зараз ніяк не відміняють дефолт потім. Але тоді вже земля піде на погашення боргів за безцінь, щоб уникнути дефолту.
Землю зараз, без завершення усіх реформ і підготовчих процедур та наведення порядку в кадастрах, взагалі чіпати не можна.
Най краще не дратують людей ї, бо терпець урветься - усім буде хана.
 показать весь комментарий
 
 
Добре, погоджуюсь. Нехай дають кредит тільки за те, що заткнуть пельку каломойші,
а землю зараз чіпати не треба, потрібні кадастр, ділянки на продажу не більше 200 га, ніяких іноземців перші роки, нехай закон готують, але діяти він повинен почати тільки після закінчення рашистської агресії.
 показать весь комментарий
 
 
Это явно маланские хитрости ЗЕ с Каломойским. А МВФ они используют в своих целях. Но в любом случае нельзя допустить продажу земли. Читайте мой комментарий за 27.03.2020 12:57
 показать весь комментарий
 
 
Украина выйдет из карантина без земли и нищей.
 показать весь комментарий
 
 
інша можливість - без карантину вийти мертвою

Зеленський жує соплі, чекає поки справа з Приватом
сама порішається..
беню давно пора закрити.. є за що..
і країна могла б рухатися у перед, але ні..
зеленський вибрав краще жувати..
 показать весь комментарий
 
 
Другой вариант: ликвидация клещей и паразитов, которые сосут здесь, чтобы потом жить там...
 показать весь комментарий
 
 
Антиколомойский закон по банкам - это лакмусовая бумажка для Зеленского .
Это его ответ на вопрос -он с Коломойским или с народом .
 показать весь комментарий
 
 
МВФ это не фентезийные "Соросы" которыми поносят мозги совков кремлеботы, контроль практически полностью в руках США.
Все кто сотрудничают со Штатами - процветают, и если бы мы следовали почти 30 лет их советам, пусть и не популярных (чаще за счет перекручивания требований местніми князьками) то были бы сейчас сильнее Польши.
Тут упоминается закон о земле, если он был бы принят в начале 2000х то ВВП и благосостояние каждого было бы выше процентов на 25. Что интересно антиколомойский закон - более принципиальное требование МВФ но по поводу него "аграрии" в адидасах не собираются под радой. Страшно жить в стране в которой не находится и 1000 людей способных выйти под офис Коломойши или под раду с требованием принять такой закон и прекратить пилить экономику во время чумы.
 показать весь комментарий
 
 
украинский МВФ - ето коломойский фирташ кучма пинчук ну и ахметка )))
 показать весь комментарий
 
 
Что то процветания не видно в Ливии,Ираке и Афганистане
 показать весь комментарий
 
Чечня, лугандон, Південна Осетія, Придністров'я, Сирія - дякую що нагадала де москалів жмурять.
 показать весь комментарий
 
 
Ответ прост,эти все три страны,друзья России.Не могу вспомнить ни одной страны,которая дружила бы с Россией,и жила на уровне стран,ну например Евросоюза.
Грязь,вонь,клопы и тараканы,вот удел друзей России.
 показать весь комментарий
 
 
чи знае вуйко сЄм про нашу ТОТАЛЬНУ корупцію - особливо топів та віпів - знає, сам Трамп ПРЯМОЮ мовою про це заявив...- і що, чому не притисне до нігтя самих зашкварених- отож бо... а тому що це іменована геополітика - називается "чужими руками жар загрібати" завжди спідручнішше - перекладаю - валити кАцапію...
 показать весь комментарий
 
НИВЕРЬТЕ!

ВСЁ это козни крававаго импириализьма, тянущего щупальца к украинским багатствам!

Далой прививки!
 показать весь комментарий
 
 
Пєйсхаті знають що їм потрібно від України ....
 показать весь комментарий
 
 
НИКАКОЙ ПРОДАЖИ ЗЕМЛИ ДОПУСТИТЬ НЕЛЬЗЯ....ЗЕМЛЯ НЕВОЗОБНОВЛЯЕМЫЙ РЕСУРС....БУМАЖКИ ЕЩЕ НАПЕЧАТАЮТ, ЗЕМЛЮ - НЕТ...
 показать весь комментарий
 
 
Согласимся , то лишим КАЛа защиты от ФБР . а это хорошо . А согласимся на усл МВФ , то отдадим землю под скупку нашему . росийксому и западному олигархату . Кредит спасет на какое то время , а потом опять просить и не факт . что дадут . Лучше КАЛа застрелить и МВФ послать .Дефолт все равно будет не сегодня . так завтра .
 показать весь комментарий
 
 
Молодці . Вся надія на МВФ . Без вас це болото не розсосеться . Тримайте за горло міцно і не відпускайте паразитів
 показать весь комментарий
 
В любом случае нельзя допускать продажу земли. Но здесь еще и маланские хитрости. Подозреваю что насчет земли это с подачи клоуна. Всегда были кредиты МВФ без всякой земельной реформы. Понадобилось зебобикам и МВФ об этом заговорил.
Это наверняка было примерно так.
МВФ требовал банковский закон. Зебобики крутились и решили согласиться.
И тогда зебобики говорят МВФу. Мы делаем банковский закон и земельную реформу, а вы нам кредит. МВФ говорят - хорошо. И у себя пишут, что Украина сделает банковский закон и земельную реформу, а мы им кредит. Зебобики получили как хотели путем хитрых манипуляций.
 показать весь комментарий
 
 
И еще. Зебобики получили пункт земельной реформы, хоть наверняка МВФ о не не говорили. А вставили этот пункт с подачи зеленых мошенников.
 показать весь комментарий
 
 
Мерзавцы приходят и уходят, а земля должна оставаться в государстве.
МВФ готов увеличить кредит для Украины при условии принятия двух законов - Цензор.НЕТ 9299
 показать весь комментарий
 
 
Если мошенники зебобики проголосуют за продажу земли (а зе наверняка маниакально хочет чтобы они проголосовали в эту субботу, то есть завтра) то оппозиция должна незамедлительно объявить на весь мир, чтобы никто не покупал землю, так как она скоро будет возвращена государству без компенсации покупателям. Скупка краденного у народа должна быть наказана. И пусть потом не кричат караул, что нарушают права собственников.
И при удобном случае поднимать людей на большущий майдан.
 показать весь комментарий
 
 
https://www.youtube.com/watch?v=5_ta2gE2vJI Песня про Украину - Дизель Шоу 2020
Там поют на мелодию песни "Одна калина":
Сумно, сумно аж за край
Продають країну, продають наш край
Гидко, гидко на душі
Бо всім заправляють люди торгаші
Гроші ллються через край
Нема часу думать, швидше продавай.
 показать весь комментарий
 
 
Иудоглобализаторы вцепились в украинскую землю мертвой хваткой.
 показать весь комментарий
 
 
А почему нет условий для принятия законов по нормальной бизнесдеятельности,почему не требуют ликвидировать должности взяточников и коррупционеров и пересмотра дикой системы налогообложения,кто отдавать все это будет инвалиды,потребители субсидий и пенсионеры?
 показать весь комментарий
 
 
Деньги отдают им с процентами? О каких условиях может ити речь?
Не устраивает пошли на....
 показать весь комментарий
 
Два нормальні закони! Про антиКоломойський закон- хтось проти? Думаю, що ні! Крім того, якби Рада ще прийняла закон про виведення коштів з офшорів, то тоді б вже ми МВФ кредитували! Крім того, цим би ми закрили питання банкрутства банків! Адже зараз банк збанкрутував, держава частково виплатила крупні депозити, дрібні віддала, а власники бабло вивели і за відкат поділились . А якщо в банках будуть гроші багатих людей, то тоді вже власники банків будуть думати, як не збанкрутувати! Бо хтось може включити таку відповідальність, що і онуки не будуть раді тому, що їхній дід збанкрутував! Це погано? Не думаю!
Закон про землю- я вважаю,що порібно зменишити кількісь землі в одні руки до 1000 га і визначитися з ціною і алгоритмом продажі. Чомусь ви купуєте автомобіль що в Німеччині, що в Польщі, що в Україні приблизно за однаковою ціною! Але ж Німеччина не продає українцям новенькі БМВ чи АУДІ за тисячу євро! То чому ми наші чорноземи повинні продавати образно кажучи за десяту частину вартості землі в Польщі? А "патріотам" скажу так: краще, щоб ПоРошенки , Косюки і інші магнати потихенько скуповували земельку за договорами емфітевзису за фактично ціною двох орендиний річних плат чи щоб селяни отримували нормальні гроші в разі необхідності продажу? Не можеш купити? Орендуй і плати стільки, щоб селянин не продавав! Хіба це погано?
Крім того, щоб закрити ротики політикам а-ля ****** , потрібно довести інвестиційні зобов'язанння тим, хто купує чи орендує земельку! Продавати зерно? Ні , продавай борошно, комбікорм, м'ясо, молоко, шерсть! Відкрити зовнішні ринки для всіх виробників, а не для Вадатурських чи Косюків! Тоді і зайнятість підвищиться в країні, і село відродиться, бо буде більше податків залишатися в місцевих радах! Чому Україна, яка має 90% світових чорноземів, завозить молоко і м'ясо з Білорусі, де немає жодного гектара чорнозему, овочі з Туреччини, де посівні площі не завжди можна розгледіти з космосу?
 показать весь комментарий
 
А можете відповісти, ЩО буде продаватись за цім Законом про землю???
У держави приблизно 41 млн.га с/х земель. УСЬОГО!
З них розпайовано приблизно 8,5 млн.га (там вже ±25% безхозних через смерть власників і відсутність спадкоємців)
З них приблизно 11 млн.га ще належать державі та передані в аренду офіційно.
А от ДЕ і ЯК поділись 22 млн.га - вам про те ніхто не скаже. Це "тайна вєлікая єсть"

То що продавати зібралися без працюючого кадастру, діючих законів і неупередженого правосуддя - розпайованіїу, держвласну чи привласнену (і неузаконену) землю???
 показать весь комментарий
БизнесЦензорНовостиВласть
Конвертер валют
продать купить
$
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
 ТОП новости
за деньнеделюмесяцвсе время
 Облако тегов
COVID-19 Prozorro авиасообщение авиация банки Кабмин карантин Киев коронавирус
 
 
 
 
 
 вверх