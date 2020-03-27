 Глава МВФ допустила увеличение кредита для Украины после принятия закона о банках и земельной реформы

Об этом со ссылкой на пресс-службу МВФ сообщает БизнесЦензор.
Георгиева также заявила, что в переговорах с украинскими властями на прошлой неделе представители МВФ достигли хорошего прогресса.
"На прошлой неделе был достигнут очень хороший прогресс в обсуждениях с украинскими властями нового механизма расширенного финансирования (EFF). Принятие законодательства, направленного на совершенствование системы урегулирования банковских проблем и земельной реформы, позволит быстро продвинуться вперед, доработав параметры нового соглашения с более широким доступом, чем предполагалось ранее", - сказала Георгиева.
Как сообщалось, ранее президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с директором Международного валютного фонда Кристалиной Георгиевой, в ходе которого обсудил увеличение помощи для Украины.
По данным СМИ, речь идет об увеличении кредитования Украины Международным валютным фондом с $5,5 млрд до $9,5 млрд. Финансирование может быть предоставлено по двум программам: расширенного финансирования (EFF) и быстрого финансирования из-за коронавируса (RFI).
Обе программы могут быть одобрены МВФ одновременно по ускоренной процедуре при условии принятия закона о запрете возврата признанных неплатежеспособными банков бывшим собственникам.
Напомним, сейчас на рассмотрении судов находится ряд исков Игоря Коломойского и связанных с ним структур и лиц о признаниии противоправными решений органов власти о национализации "Приватбанка".
Кабмин еще 12 декабря 2019 зарегистрировал в Раде законопроект №2571, который, в частности, предлагает установить за Верховным судом рассмотрение дел о выводе банка с рынка, возможной докапитализации государством и возмещении ущерба за признание банка неплатежеспособным.
В свою очередь заместитель главы Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Александр Дубинский (фракция "Слуга народа"), работавший ранее на телеканале "1+1" Игоря Коломойского, заявил, что комитет не будет рассматривать правительственный законопроект, запрещающий возвращать бывшим владельцам признанные неплатежеспособными банки по решению судов, а намерен работать с альтернативным законопроектом.
Кабмин внес в Раду новый законопроект о запрете возвращения "Приватбанка" Коломойскому. Близкие к Коломойскому нардепы зарегистрировали свои законопроекты о банках.
Мабуть того, що вона вивела, вкрала через свої структури, каломойші мало.
До речі, Зе-шмарклі також перепало з викрадених грошей, не менше 40 мільйонів доларів.
Закон про продаж землі- це інша річ, його можна прийняти, але по-розумниму, не більше 200 гектарів в одні руки, перехідні положення і таке інше. Надія невелика, бо де розум, а де ЗеБіли...
Іншого виходу, ніж брати гроші у МВФ, зараз немає, бо зебіли порушили весь бюджет, зебіли збирають рази в два менше, чим на початку того року при Порошенко, при якому на все хватало, а економіка роста більше трьох років, з 2016-го, досить гарними темпами.
Потрібно платити по своїм боргам, дешевших грошей, ніж у МВФ не існує в природі. ******* дохазяювалась і завела Україну в глухий кут...
Зеленський жує соплі, чекає поки справа з Приватом
сама порішається..
беню давно пора закрити.. є за що..
і країна могла б рухатися у перед, але ні..
зеленський вибрав краще жувати..
Это его ответ на вопрос -он с Коломойским или с народом .
Все кто сотрудничают со Штатами - процветают, и если бы мы следовали почти 30 лет их советам, пусть и не популярных (чаще за счет перекручивания требований местніми князьками) то были бы сейчас сильнее Польши.
Тут упоминается закон о земле, если он был бы принят в начале 2000х то ВВП и благосостояние каждого было бы выше процентов на 25. Что интересно антиколомойский закон - более принципиальное требование МВФ но по поводу него "аграрии" в адидасах не собираются под радой. Страшно жить в стране в которой не находится и 1000 людей способных выйти под офис Коломойши или под раду с требованием принять такой закон и прекратить пилить экономику во время чумы.
ВСЁ это козни крававаго импириализьма, тянущего щупальца к украинским багатствам!
Далой прививки!