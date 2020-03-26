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Все про:мобильная связь (392) тарифы (844) Антимонопольный комитет (837)

 Антимонопольный комитет рекомендовал заморозить тарифы на мобильную связь

Антимонопольный комитет предоставил тройке крупнейших мобильных операторов – АО "Киевстар", ЧАО "ВФ Украина" и ООО "лайфселл" – обязательные к рассмотрению рекомендации воздержаться от повышения стоимости тарифных планов.

Как сообщает пресс-служба АМКУ, такое решение принято в связи с внедрением в Украине ограничительных мероприятий, связанных с распространением коронавирусной болезни (COVID-19), передает БизнесЦензор.

В частности, операторам рекомендовано "воздержаться от повышения стоимости тарифных планов, закрытия социальных, дешевых, минимальных тарифных планов, автоматического (принудительного) перевода абонентов на более дорогой тарифный план, ухудшения качества предоставления услуг".

В АМКУ пояснили, что на сегодняшний день на всей территории Украины введен карантин и большинство граждан Украины вынуждены оставаться в изоляции и/или работать дистанционно, что может привести к увеличению объемов потребления услуг мобильных операторов, и как следствие – расходов населения на оплату услуг мобильной связи.

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По мнению Комитета, в таких условиям существуют риски повышения тарифов операторами мобильной связи, закрытия дешевых тарифных планов с переводом абонентов на более дорогие с целью получения сверхприбыли.

"Одновременные/подобные действия операторов мобильной связи в виде приостановления, изменения тарифных планов и качества предоставления услуг мобильной связи могут привести к невозможности пользователями (абонентами) своевременно получать информацию (в том числе с использованием коммуникационных средств) и выполнять профессиональные обязанности", – подчеркивают в АМКУ.

Комитет также предостерегает операторов от возложения бремени в виде дополнительных финансовых затрат на пользователей мобильной связи, которые в условиях изоляции и дистанционной работы вынуждены пользоваться услугами в больших объемах и требуют стабильного качества предоставления этих услуг.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3184678
 
 
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