 "Нафтогаз" подписал новый договор с норвежскими юристами на 770 миллионов

Как передает БизнесЦензор, об этом сообщают Наші гроші со ссылкой на данные в системе "Прозорро".

Согласно условиям договора, к концу 2024 года, в то есть в течение четырех лет компания продолжит представлять интересы "Нафтогаза" при урегулировании спора между ним и российским "Газпромом".

Речь идет о судах и других органах иностранных государств, иностранных и международных арбитражах, а также принудительном исполнении вынесенных решений, переговорах с представителями иностранных компаний, органов иностранных государств, арбитраже и других физических и юридических лиц.

Цена договора с юристами включает гонорары исполнителя и расходы на привлечение третьих лиц, перечень которых не обнародован.

Почасовая ставка партнера и старшего консультанта составляет 527 евро, старшего юрисконсульта – 395 евро, старшего юриста – 356 евро, юриста – 290 евро. Это на 11% выше ставок прошлого года.

Всего с 2014 года "Нафтогаз" заключил сделок с фирмой Wikborg Rein по судам с "Газпромом" на сумму 81,8 млн евро.

Все сделки заключались без торгов в связи с "необходимостью привлечения юридических советников, которые имеют положительный опыт в представительстве клиентов в спорах о пересмотре цены на газ, в том числе в арбитражном порядке" и для совместимости с уже предоставленными услугами.

В 2018 году Wikborg Rein сообщала, что в арбитражном споре между "Нафтогазом" и российским "Газпромом" ей помогали фирмы Gernandt&Danielsson (Швеция), Aequo (Украина), The Brattle Group (США), Francis Jacobs и Alexander Milner.

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Как сообщалось, 27 декабря 2019 года "Газпром" перечислил "Натфогазу" $2,92 млрд согласно решению Стокгольмского арбитража. В свою очередь "Нафтогаз" должен был отозвать международные газовые иски против "Газпрома".

Напомним, 28 февраля 2018 года Стокгольмский арбитражный трибунал вынес решение в пользу "Нафтогаза" по большинству вопросов в споре с "Газпромом".

Так, суд подтвердил нарушение "Газпромом" обязательств по объемам транзита и присудил компенсацию в размере $4,63 млрд. С учетом зачисления в счет этой суммы долга за поставленный в Украину в 2014-2015 годах российский газ "Газпром" должен был выплатить "Нафтогазу" около $2,56 млрд.