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 "Нафтогаз" подписал новый договор с норвежскими юристами на 770 миллионов

НАК "Нафтогаз Украины" 23 марта заключил соглашение с норвежской юридической компанией Wikborg Rein Advokatfirma AS на закупку юридических услуг на 25 млн евро или 770 млн грн (в эквиваленте по текущему курсу НБУ).

Как передает БизнесЦензор, об этом сообщают Наші гроші со ссылкой на данные в системе "Прозорро".

Согласно условиям договора, к концу 2024 года, в то есть в течение четырех лет компания продолжит представлять интересы "Нафтогаза" при урегулировании спора между ним и российским "Газпромом".

Речь идет о судах и других органах иностранных государств, иностранных и международных арбитражах, а также принудительном исполнении вынесенных решений, переговорах с представителями иностранных компаний, органов иностранных государств, арбитраже и других физических и юридических лиц.

Цена договора с юристами включает гонорары исполнителя и расходы на привлечение третьих лиц, перечень которых не обнародован.

Почасовая ставка партнера и старшего консультанта составляет 527 евро, старшего юрисконсульта – 395 евро, старшего юриста – 356 евро, юриста – 290 евро. Это на 11% выше ставок прошлого года.

Всего с 2014 года "Нафтогаз" заключил сделок с фирмой Wikborg Rein по судам с "Газпромом" на сумму 81,8 млн евро.

Все сделки заключались без торгов в связи с "необходимостью привлечения юридических советников, которые имеют положительный опыт в представительстве клиентов в спорах о пересмотре цены на газ, в том числе в арбитражном порядке" и для совместимости с уже предоставленными услугами.

В 2018 году Wikborg Rein сообщала, что в арбитражном споре между "Нафтогазом" и российским "Газпромом" ей помогали фирмы Gernandt&Danielsson (Швеция), Aequo (Украина), The Brattle Group (США), Francis Jacobs и Alexander Milner.

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Как сообщалось, 27 декабря 2019 года "Газпром" перечислил "Натфогазу" $2,92 млрд согласно решению Стокгольмского арбитража. В свою очередь "Нафтогаз" должен был отозвать международные газовые иски против "Газпрома".

Напомним, 28 февраля 2018 года Стокгольмский арбитражный трибунал вынес решение в пользу "Нафтогаза" по большинству вопросов в споре с "Газпромом".

Так, суд подтвердил нарушение "Газпромом" обязательств по объемам транзита и присудил компенсацию в размере $4,63 млрд. С учетом зачисления в счет этой суммы долга за поставленный в Украину в 2014-2015 годах российский газ "Газпром" должен был выплатить "Нафтогазу" около $2,56 млрд.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3184673
 
 
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