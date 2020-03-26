 МВД начнет онлайн-регистрацию транспорта для перевозки сотрудников

Об этом говорится в сообщении МВД в Facebook, передает БизнесЦензор.

"Добавили регистрацию новых грузовых автомобилей, автобусов, прицепов и полуприцепов, используемых для обеспечения деятельности объектов критической инфраструктуры, а именно - для медицинских учреждений, коммунальных хозяйств, фармакологических предприятий и т.д.", - сказано в сообщении.

Сообщается, что начиная с 27 марта 2020 года, очередные сервисные центры МВД будут принимать документы для осуществления государственной регистрации указанных выше новых транспортных средств через электронные каналы связи.