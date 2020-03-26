 Нацбанк возобновил продажу валюты на межбанке в незначительном объеме

Об этом сообщает пресс-служба Национального банка, передает БизнесЦензор.

"В целом рынок выглядит значительно спокойнее, чем во время вспышки коронавируса в начале марта. Большинство сделок сегодня заключалась в диапазоне 28,05-28,20 грн/$", – отмечается в сообщении.

НБУ подчеркивает, что международные резервы составляют около $25 млрд и регулятор намерен при необходимости продолжить проводить валютные интервенции, чтобы сглаживать избыточные курсовые колебания.

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Как сообщалось, в предыдщие два дня Нацбанк впервые за последние недели не продавал валюту.

В понедельник, 23 марта, Национальный банк сократил продажу валюты на межбанковском рынке до $50 млн, тогда как в предыдущие две недели она составляла $100-300 млн в день.

Так, на минувшей неделе с 16 по 20 марта Национальный банк продал на межбанковском валютном рынке $1,09 млрд, купив $50 млн. За неделю с 10 по 13 марта продал на межбанковском валютном рынке $981,6 млн, при этом регулятор не покупал валюту.

НБУ считает причиной давления на курс национальной валюты ухудшение настроений участников рынка в условиях высокой неопределенности относительно дальнейшего распространения коронавируса и повышение турбулентности на мировых финансовых и товарных рынках.

В то же время Нацбанк оценивает влияние распространения коронавируса на экономику Украины в феврале и в начале марта как ограниченное и нейтральное.