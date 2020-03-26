 Суд отпустил без наказания директора связанной с экс-нардепом незаконной табачной фабрики

Об этом сообщил проект "Тисни", по обращению юристов которого правоохранители открыли уголовное производство, передает БизнесЦензор со ссылкой на bihus.info.

В июне 2018 года журналисты программы "Схемы" установила, что табачная фабрика в Желтых Водах, которая принадлежит ООО "Юнайтед табака", выпускает часть сигарет с поддельными акцизными марками. Речь шла о фальшивых акцизах на пачках сигарет "Pull".

Согласно данным судебного реестра, через несколько дней после сюжета "Схем" Следственным управлением финансовых расследований ГФС было открыто уголовное производство по факту уклонения от уплаты налогов должностными лицами "Юнайтед табака".

Согласно постановлению Желтоводского городского суда, следствие пришло к выводу, что в июне 2018 - январе 2019 года директор "Юнайтед табака" организовал схему с занижением уплаты акцизного налога при производстве сигарилл с фильтром "Pull De Luxe Indiana", отчитавшись о технологической потере табака, хотя технологические условия производства не предусматривали таких потерь.

В итоге, по мнению следователей, бюджет недополучил акцизов на сумму 2,47 млн грн. Кроме того ГФС насчитала на эту сумму 618 тыс. грн штрафа.

После этого директору фабрики вручили подозрение по ч.1 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов), которая предусматривала наказание в виде штрафа до 34 тыс. грн и лишение права занимать должности.

Однако за несколько дней до вручения подозрения фирма уплатила начисленный ей долг и штраф на общую сумму 3,09 млн грн.

В суде прокурор поддержал ходатайство об освобождении Вячеслава Вершуты от ответственности в связи с уплатой налогов и возмещением ущерба.

Судья Инна Павловская удовлетворила ходатайство прокурора и освободила Вершуту от уголовной ответственности и закрыла уголовное дело.

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Как сообщалось, ранее журналисты установили, что табачная фабрика "Юнайтед табако", которая в 2017 году начала работу в Желтых Водах на Днепропетровщине, выпускает сигареты с поддельными акцизными марками.

Фабрика открылась при содействии на то время народного депутата от "Народного фронта" Олега Крышина. Также причастен к управлению предприятием Николай Журило, близкий к "Народному фронту".

Кроме того, выяснилось, что экс-супруга судьи Артура Емельянова, с которой он поддерживает отношения, вкладывает деньги в этот табачный бизнес.

В сентябре 2018 года управление Государственной фискальной службы в Днепропетровской области открыло уголовное производство по факту приобретения должностными лицами ООО "Юнайтед табако" поддельных марок акцизного сбора с целью использования при изготовлении табачной продукции.

Однако в январе 2019 года прокуратурой Днепропетровской области совместно с сотрудниками Управления защиты экономики Национальной полиции в области провела обыски на фабрике в городе Желтые Воды, заявил о разоблачении подпольного производства табака с поддельными марками акцизного налога европейского образца.

Уже в ноябре 2019 года Служба безопасности провела обыски как на фабрике в Желтых Водах, так и в офисах налоговой и фискальной служб Днепропетровской области. В СБУ заявили, что налоговики вступили в сговор с производителями нелегальных сигарет и "прикрывали" противозаконный бизнес. Во время обысков на месте производства и хранения "левой" продукции правоохранители изъяли 35 тонн табака.

В январе 2020 года Прокуратура Полтавской области объявила о ликвидации незаконного производства сигарет на оборудовании табачной фабрики в Желтых водах. Во время обысков в местах изготовления и хранения продукции было изъято более 150 тонн сырья, почти 40 тыс. пачек табачных изделий общей стоимостью более 200 млн грн.