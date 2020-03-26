 Страны Европы готовятся защищать важные компании от поглощения иностранцами, – FT

Об этом пишет газета Financial Times, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Европейские страны начинают осознавать, что распространение коронавируса и его экономические последствия ставят под угрозу самые важные компании.

Министр экономики ФРГ Петер Альтмайер ранее на этой неделе выступил с предупреждением к иностранным инвесторам, пытающимся воспользоваться пандемией, чтобы приобрести стратегически важные для экономики Германии компании.

"Я хочу сказать всем этим людям в хедж-фондах и везде, которые стремятся купить одну или другую немецкую компанию очень дешево, - не сделайте ошибку, мы намерены стоять за наши компании", - сказал Альтмайер.

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен попыталась донести ту же мысль в обращении к странам ЕС, заявив о необходимости "использовать все возможности для защиты важных европейских компаний от зарубежного поглощения или влияния, которое может поставить под угрозу нашу безопасность и общественное спокойствие".

Она призвала страны ЕС внимательнее относиться к иностранным инвестициям в местные компании, особенно в таких сферах, как здравоохранение и медицинские исследования, а также к вложениям в ключевые объекты инфраструктуры.

Европейским странам стоит быть бдительными и использовать все имеющиеся в их распоряжении инструменты для обеспечения того, чтобы нынешний кризис не привел "к потере ценных активов и технологий", говорят в ЕК.

Альтмайер уже объявил о создании в ФРГ фонда объемом 100 млрд евро для выкупа долей в испытывающих трудности немецких компаниях в рамках масштабной программы поддержки экономики, также предусматривающей выделение 150 млрд евро на кредитование бизнеса.

Такие меры говорят о серьезном отклонении Германии от традиционного для страны экономического подхода, включающего приверженность высокой конкуренции и свободному рынку, отмечают эксперты.

Новый протекционистский настрой в целом понятен, пишет газета. Европейские страны были шокированы степенью своей зависимости от импорта медицинских товаров из Азии. Катастрофическая нехватка защитных костюмов и дыхательных масок спровоцировала новый виток призывов к введению контроля за импортом, и закрытие границ было воспринято как разумная мера в ответ на распространение коронавируса.

В этой ситуации даже те, кто обычно выступал против вмешательства государства в экономику, поддержали экстренные меры, объявленные Альтмайером, особенно создание фонда для потенциального выкупа долей в компаниях.

"Это разумное расширение инструментария властей для борьбы с кризисом", - заявил директор German Economic Institute Майкл Хютер.

Фактическая национализация проблемных компаний, по его словам, идет вразрез с принципами рынка. Тем не менее, "в кризис возникают нештатные вопросы, и когда мы ищем ответы на них, мы не можем априори исключать неоднозначные решения".

Президент Франции Эмманюэль Макрон ранее в этом месяце заявил, что миру "придется поставить под вопрос модель развития", которой он придерживался в течение десятилетий, и которая "обнаружила серьезные недостатки". Пандемия показала, что есть товары и услуги, которые должны находиться за пределами рыночных законов, сказал Макрон.