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 Страны "Большой двадцатки" направят $5 триллионов на преодоление последствий коронавируса

Страны "большой двадцатки" (G20) намерены единым фронтом бороться с пандемией коронавируса и инвестировать в мировую экономику $5 триллионов для смягчения последствий кризиса.

Об этом говорится в совместном заявлении стран G20 по итогам внеочередного саммита, проведенного по видеосвязи в четверг, 26 марта, передает БизнесЦензор со ссылкой на Deutsche Welle.

"Мы твердо привержены идее формирования единого фронта в борьбе против этой общей угрозы. Страны G20 вложат в глобальную экономику более $5 триллионов для преодоления социальных, экономических и финансовых последствий пандемии. Мощь и масштаб этого ответа позволят глобальной экономике вновь встать на ноги и создать прочный фундамент для защиты рабочих мест и восстановления экономического роста", – сказано в документе.

При этом страны "двадцатки" пообещали вместе с Международным валютным фондом, Всемирной организацией здравоохранения и региональными банками быстро разработать мощный финансовый пакет для поддержки развивающихся стран.

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Участники саммита также договорились обмениваться исследовательскими и другими данными в борьбе с коронавирусом, укрепить системы здравоохранения и увеличить мощности для удовлетворения растущего спроса на медицинские поставки.

"Для защиты будущего мы обещаем усилить национальные, региональные и глобальные мощности для реагирования на потенциальные вспышки инфекционных заболеваний", – подчеркивается в совместном заявлении участников саммита G20.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3184653
 
 
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