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 Чистая прибыль производителя лекарств "Фармак" вновь превысила 1 миллиард

Украинский фармпроизводитель ПАО "Фармак" по итогам 2019 года получил чистую прибыль в размере 1,06 млрд грн, что почти совпадает с показателем 2018 года – 1,05 млрд грн.

Об этом компания сообщила системе раскрытия информации Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР), передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Активы компании за год возросли на 12,3% – до 6,66 млрд грн.

Итоги работы предприятия акционеры ПАО планируют обсудить на очередном годовом общем собрании 28 апреля.

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Как сообщалось, "Фармак" по итогам 2018 года увеличил чистую прибыль на 25,16% по сравнению с 2017 годом – до 1,05 млрд грн.

"Фармак" – производитель лекарственных средств европейского уровня, лидер фармацевтического рынка Украины по объемам продаж. Экспортирует продукцию в 20 стран мира.

Согласно данным Госреестра, конечным бенефициарным собственником ПАО "Фармак" является глава наблюдательного совета Филя Жебровская, которая владеет 80% акций компании.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3184650
 
 
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