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 Зеленский пообещал не допустить роста цен на продукты питания. ВИДЕО

Президент Владимир Зеленский пообещал не допустить роста цен на продукты питания в регионах.

Об этом Зеленский заявил в своем видеообращении, передает БизнесЦензор.

Президент напомнил, что 25 марта было проведено совещание с местными властями.

"Мы понимаем первоочередные потребности всех регионов и круглосуточно работаем, чтобы их обеспечить. Соответствующие задачи обрабатывает Кабинет министров. Часть решений уже принята на предыдущих заседаниях, другая – будет решена сегодня", – сказал президент.

Глава государства также заявил, что власть сделает все, чтобы не допустить роста цен на продукты и товары первой необходимости в регионах.

"Поскольку призывы к совести некоторых продавцов не помогли, будет пакет жестких мер, который испортит планы всем спекулянтам", – пообещал глава государства.

Кроме того,Зеленский анонсировал поступление в течение следующих суток нескольких новых медицинских грузов, в которых суммарно будет входить еще 200 тыс. ПЦР-тестов на коронавирус.

Зеленский также заявил о том, что поручил премьер-министру задачу решить вопрос так называемых VIP-палат, хотя требования к их обустройству опредлены Управлением госохраны и Управлением делами президента

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3184649
 
 
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чому влада весь час говорить в майбутньомучасі: зробимо, забезпечимо, буде вирішено....
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Обещальник. Да они уже столько нажились.
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