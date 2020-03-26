 Суд отдал под застройку 10 га леса в Киеве

Об этом свидетельствует решение Хозяйственного суда Киева от 10 марта, передает БизнесЦензор со ссылкой на Наші гроші.

Суд установил, что в мае 2008 года Киевсовет и ООО "МАК" заключили договор аренды участка площадью 9,81 га для строительства торгово-производственного комплекса на Житомирском шоссе (19-й км).

Решением Киевсовета эти лесные земли были отнесены к землям запаса промышленности, транспорта, связи, энергетики, обороны и другого назначения.

В марте 2018 года фирма обратилась к Киевсовету с заявлением о восстановлении аренды. 11 июня 2019 года Постоянная комиссия по вопросам градостроительства, архитектуры и землепользования решила возобновить договор аренды участка без принятия решения Киевсоветом.

Однако после этого решения Департамент земельных ресурсов дополнительное соглашение о возобновлении аренды с ООО "МАК" так и не подготовил. В суде представители Департамента объяснили, что не делали этого по тем основаниям, что вывод Постоянной комиссии содержит сведения о категории земель и код спорного участка, которые отличаются от сведений, внесенных в Государственный земельный кадастр.

Так, в заключении комиссии указан код КВЦПЗ 03.10 (для строительства и обслуживания зданий рыночной инфраструктуры), а в госземкадастре – 11.02 (для размещения и эксплуатации основных, подсобных и вспомогательных сооружений предприятий перерабатывающей, машиностроительной и другой промышленности).

Суд пришел к выводу, что имеющиеся в материалах дела документы свидетельствуют о наибольшей вероятности того, что Департамент земельных ресурсов по своему усмотрению определил код КВЦПЗ спорного участка и отметил его в проекте заключения Постоянной комиссии, а после принятия комиссией решения о восстановлении ООО "МАК" договора Департамент в течение двух месяцев противоправно медлил с заключением соответствующего дополнительного соглашения при отсутствии каких-либо серьезных оснований для такого промедления.

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В дальнейшем, указывает суд, Департамент инициировал смену в Государственном земельном кадастре информации о спорном участке (в том числе, код КВЦПЗ) и на основании такого изменения отказал ООО "МАК" в заключении дополнительного соглашения, чем полностью нивелировал решение Постоянной комиссии о возобновлении договора.

Следовательно, суд признал основания для не заключения дополнительного соглашения о возобновлении договора с ООО "МАК" надуманными и безосновательными.

В то же время в марте 2020 года ООО "МАК" зарегистрировало сообщение о начале подготовительных работ по объекту "футбольные поля" на Житомирском шоссе, 19-й км. Ранее, в июне 2018 года, фирма получила разрешение на строительство торгово-производственного комплекса по указанному адресу.

Напомним, в 2012 году Киевская прокуратура пыталась признать соглашение об аренде недействительным из-за того, что решение Киевсовета о передаче участка ООО "МАК" было принято в нарушение статей 12, 123 Земельного кодекса Украины, поскольку на момент принятия данного решения проект землеустройства не получил все необходимые согласования. Однако, Хозяйственный суд Киева отказал в удовлетворении иска.

В 2014 году городской совет разорвал этот договор аренды вместе с другими 10 скандальными соглашениями. Тогда же депутаты поручили КГГА Киевской рассмотреть возможность выделения этой земли участникам АТО под малоэтажную застройку. Впрочем, в 2015 году суд первой инстанции, апелляция и кассация признали недействительным решение сессии о расторжении договора.

В дальнейшем "МАК" обратился к Департаменту градостроительства и архитектуры КГГА, чтобы получить градостроительные условия и ограничения (ГУО), но тот в марте 2017 отказал, аргументировав, что участок площадью 9,81 га по функциональному назначению относится к территории лесов и лесопарков, а намерения застройки не соответствуют положениям Генплана Киева.

Тогда фирма обратилась в суд, который обязал Департамент выдать ГУО. И уже 31 июля 2017 года ООО "Мак" получило ГУО на строительство торгово-производственного комплекса на Житомирском шоссе (19 км).

Учредителями киевского ООО "МАК" является Абдурахман Аль-Сирри и ООО "Систем Инвест 2015" Александра Тарнопольского, руководителем - Виктор Позняховский.

На сайте Министерства иностранных дел указано, что господин Абдурахман Аль-Сирри возглавляет Почетное консульство Йеменской Республики в Киеве. Он также является владельцем ООО "Омега лайт групп", совладельцем ООО "Кифа" и ООО "Востокстрой-компани".