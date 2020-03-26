 Долг облагзов за отобранный газ за месяц вырос на 300 миллионов, – Оператор ГТС

Как сообщает пресс-служба ООО "Оператор ГТС Украины", это увеличило общий долг перед компанией до 870 млн грн за период первых двух месяцев 2020 года, передает БизнесЦензор.

В целом, за январь-февраль негативные небалансы участников рынка были начислены в объеме 235 млн куб. м газа на общую сумму 1,43 млрд грн. Из них на долю газодобывающих компаний приходится 4,5 млн куб. м, доля поставщиков газа составляет 86,5 млн куб. м, а основные объемы негативных небалансов (61%) приходится на операторов ГРС (облгазы) – 144 млн куб. м газа.

В то же время положительные небалансы участников рынка за первые два месяца составили 484 млн куб. м газа на 2,63 млрд грн. При этом 99% объемов положительных небалансов создали поставщики газа – 477 млн ​​куб. м. На долю газодобывающих компаний приходится 6,3 млн куб. м, а на операторов ГРС – всего 0,2 млн куб. м.

"Со своей стороны Оператор ГТС полностью рассчитался с участниками рынка за положительные небалансы. В то же время объем расчетов за негативные небалансы перед Оператором ГТС составил всего 39% по состоянию на 23 марта. Заметим, что 99% или 867 млн ​​грн задолженности накопили исключительно операторы ГРС (облгазы)", – подчеркивается в сообщении.

Читайте также: Долг облгазов перед "Укртрансгазом" превысил 44 миллиарда

В компании отмечают, что в феврале объем новых неуплаченных облгазами небалансов уменьшился, что в основном вызвано снижением цены на газ.

"Но такое снижение небалансов не является системным. Поэтому, в случае увеличения рыночной цены на газ следует также ожидать роста размера неуплаченных небалансов", – сказано в сообщении.

Как сообщалось, в январе 2020 года участники газового рынка отобрали из ГТС 93,8 млн кубометров газа не компенсировав его стоимость, что привело к возникновению долга перед Оператором ГТС в размере 579,6 млн грн, 70% которого накопили облгазы группы РГК Дмитрия Фирташа.