[*]Темы: Бюджет-2020 Земельная реформа Рынок электроэнергии Коронавирус и карантин Инновации в энергетике
$ 27.82 29.9
 Транспорт
  1263  1
Материалы по теме:
Все про:карантин (141) Москва (36) поезд (741) Укрзализныця (2690) COVID-19 (313) коронавирус (115)

 "Укрзализныця" назначила поезд для эвакуации украинцев из Москвы

"Укрзализныця" назначила на 27 марта рейс поезда №906 Киев - Москва и обратно для возвращения в свои страны граждан Украины и Российской Федерации, которые вследствие ограничительных мер не имеют возможности самостоятельно пересечь границу.

Как сообщает пресс-служба железнодорожной компании, спецрейс поезда в Россию назначен по поручению Министерства иностранных дел и Министерства инфраструктуры, передает БизнесЦензор.

Поезд отправится из Киева 27 марта в 18:36, прибудет в Москву 28 марта в 10:14.

В обратном направлении поезд под №905 отправится из Москвы 28 марта в 19:35, прибудет в Киев 29 марта в 7:32.

Билеты на указанный поезд доступны в продаже только онлайн.

Читайте также: Набсовет решил замедлить конкурс на должность главы правления "Укрзализныци"

Как сообщалось, ранее "Укрзализныця" отправила 10 специальных поездов "Интерсити+" по маршруту Перемышль - Киев для перевозки граждан Украины из Польши и Чехии, которые в результате ограничительных мер, в связи с карантином, не могут самостоятельно пересечь границу.

Также поезд "4 столицы", выполнил специальный рейс для возвращения домой украинцев, а также граждан Беларуси и балтийских стран.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3184637
 
 
Подключить индивидуальные уведомления от БизнесЦензор в Facebook
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
БизнесЦензорНовостиТранспорт
Конвертер валют
продать купить
$
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
 ТОП новости
за деньнеделюмесяцвсе время
 Облако тегов
COVID-19 авиация банки Кабмин карантин Киев коронавирус Минздрав НБУ
 
 
 
 
 
 вверх