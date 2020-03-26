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 Курс гривни вновь упал ниже 28 грн/$

Национальный банк установил на пятницу, 27 марта, курс гривни на уровне 28,1381 грн/$, снизив его еще на 18 копеек.

Как передает БизнесЦензор, об этом свидетельствует сообщение Национального банка Украины об официальном курсе гривни к иностранным валютам.

По отношению к европейской валюте гривня потеряла 60 копеек, опустившись до 30,86 грн за евро.

В четверг Нацбанк еще не сообщал об итогах интервенций на межбанковском валютном рынке.

Как сообщалось, в предыдщие два дня Нацбанк впервые за последние недели не продавал валюту.

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23 марта, Национальный банк сократил продажу валюты на межбанковском рынке до $50 млн, тогда как в предыдущие две недели она составляла $100-300 млн в день.

Так, на минувшей неделе с 16 по 20 марта Национальный банк продал на межбанковском валютном рынке $1,09 млрд, купив $50 млн.

За неделю с 10 по 13 марта продал на межбанковском валютном рынке $981,6 млн, при этом регулятор не покупал валюту.

НБУ считает причиной давления на курс национальной валюты ухудшение настроений участников рынка в условиях высокой неопределенности относительно дальнейшего распространения коронавируса и повышение турбулентности на мировых финансовых и товарных рынках.

В то же время Нацбанк оценивает влияние распространения коронавируса на экономику Украины в феврале и в начале марта как ограниченное и нейтральное.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3184628
 
 
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