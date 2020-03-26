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 "Новая почта" запустила услугу бесконтактной курьерской доставки

Группа компаний "Новая почта" запустила услугу бесконтактной курьерской доставки.

Об этом говорится в сообщении компании, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Новая почта" поясняет: в случае, если отправление уже оплачено, курьер оставит посылку на коврике или в другом удобном для клиента месте. После этого он позвонит клиенту в двери и отойдет на безопасное расстояние (не менее 1,5 м) и подождет, пока клиент заберет свое отправление.

В случае если отправление не оплачено, курьер предлагает клиенту оплатить товар через мобильное приложение, банковской картой или подготовить наличку без сдачи.

После доставки каждого отправления курьеры обрабатывают руки и телефоны антисептиком.

Компания также напоминает, что все отделения и курьеры "Новой почты" обеспечены дезинфекторами, защитными масками и перчатками. В отделениях созданы безопасные стоп-линии, а к каждому оператору пускается по одному человеку.

"Новая почта" уверяет, что ее сотрудники перед началом работы проходят первичный осмотр и не допускаются до работы в случае повышения температуры или плохого самочувствия.

Группа компаний призывает клиентов пользоваться онлайн-услугами для оформления посылок и оплат, зонами самообслуживания в отделениях и почтоматами.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3184627
 
 
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