 Кабмин ввел карантин на АЭС и ограничил въезд/выезд населения из городов-спутников

Соответствующее постановление №240 от 16 марта обнародовано на правительственном портале, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

С целью недопущения нарушений в работе АЭС и предотвращения распространения COVID-19 среди персонала АЭС Кабмин обозначенным документом также запретил НАЭК "Энергоатом" проводить какие-либо массовые мероприятия, привлекать к работе персонал с признаками респираторных заболеваний.

Правительство также обязало НАЭК принять дополнительные меры относительно своевременного проведения профилактических и противоэпидемических мероприятий, установления усиленного санитарно-пропускного режима для всех сотрудников АЭС.