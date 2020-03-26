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 Кабмин ввел карантин на АЭС и ограничил въезд/выезд населения из городов-спутников

Кабинет министров на период с 26 марта по 24 апреля ввел карантин на территории всех атомных электростанций Украины, а также городов-спутников, в которых проживает и размещается персонал станций, ограничил въезд и выезд населения в/из этих городов.

Соответствующее постановление №240 от 16 марта обнародовано на правительственном портале, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

С целью недопущения нарушений в работе АЭС и предотвращения распространения COVID-19 среди персонала АЭС Кабмин обозначенным документом также запретил НАЭК "Энергоатом" проводить какие-либо массовые мероприятия, привлекать к работе персонал с признаками респираторных заболеваний.

Правительство также обязало НАЭК принять дополнительные меры относительно своевременного проведения профилактических и противоэпидемических мероприятий, установления усиленного санитарно-пропускного режима для всех сотрудников АЭС.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3184625
 
 
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