 "Укрнафта" потребовала налоговых льгот и пригрозила остановкой производства

Об этом говорится в письме и.о. главы правления "Укрнафты" Олега Геза в адрес правительства, передает БизнесЦензор.

"Укрнафта" предложила правительству рассмотреть и принять решение о введении для нефтегазодобывающих компаний "налоговых каникул" для уплаты рентных платежей сроком до конца 2020 года или внести изменения в Налоговый кодекс, которые временно снизили бы ставки рентной платы для нефти и конденсата с нынешних 31% до 6%", – сказано в сообщении.

В своем письме руководитель "Укрнафты" указал на то, что компания страдает от двух факторов: падения спроса на нефтепродукты из-за пандемии коронавируса и рекордно низких цен на нефть в мире.

"При таких условиях производственная деятельность "Укрнафты" становится убыточной, и компании грозит финансовый коллапс и остановка производства", – подчеркивается в сообщении.

Так, из-за ограничений на передвижение вследствие карантинных мероприятий компания ожидает сокращения потребления нефтепродуктов на уровне 15-20%.

В то же время, цены на нефть марки "Юралс" (главный индикатив для продажи нефти украинского происхождения) упали до уровня $19-23 за баррель, что существенно ниже уровня полной себестоимости нефти "Укрнафты" с учетом рентной платы и других платежей в бюджет.

При этом компания отмечает, что еще до падения цен "Укрнафта" накопила около 420 тыс. тонн нефти и конденсата, которые не смогла продать, но уже уплатила соответствующие рентные платежи по старым ценам.

"Альтернативой может стать выполнение государством в лице НАК "Нафтогаз Украины" долга по выкупу непроданных нефти и конденсата по ценам аукционов, которые не состоялись", – отмечается в сообщении.

Как отмечало отраслевое издание enkorr, Олег Гез пришел в "Укрнафту" в 2016 году и является креатурой представлявшего группу "Приват" Феликса Лунева, курирующего коммерческий блок компании. Ранее Гез длительный период работал непосредственно под руководством Лунева в группе компаний ТНК и ТНК-ВР в Украине.

По данным источников enkorr, Олег Гез был уполномочен вести переговоры с НАК "Нафтогаз Украины" в лице Юрия Витренко о разделе "Укрнафты" и решении проблемных вопросов, центральным из которых является погашение долгов НАКа за природный газ.

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Как сообщалось, в начале февраля исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко, который также является главой набсовета "Укрнафты" сообщил, что Хозяйственный суд Киева утвердил мировое соглашение о признании "Укртрансгазом" за "Укрнафтой" права на природный газ в подземных хранилищах стоимостью почти 15 млрд грн.

Витренко также заявлял, что НАК "Нафтогаз Украины" не располагает доказательствами, что руководство "Укрнафты" заключило в 2015-2016 годах сомнительные сделки на миллиарды гривен в интересах компаний из группы "Приват" Игоря Коломойского и партнеров.

"Менеджмент, допустивший эту дебиторскую задолженность в 2015 году, уже давно уволен. Я тогда никакого отношения к "Укрнафте" не имел", – заявлял Витренко.

Напомним, налоговый долг "Укрнафты" составляет около 30 млрд грн, включая штрафы и пеню. Он возник в 2014-2015 годах из-за отказа руководства "Укрнафты" платить повышенную ренту на добычу газа.

В то же время НАБУ еще в конце 2015 года начало расследовать вывод из "Укрнафты" 7,7 млрд грн путем безоплатной передачи нефти на аукционах. Кроме того, в тот же период "Укрнафта" выплатила 6,6 млрд грн предоплаты за будущие поставки нефтепродуктов ряду компаний, которые, по данным СМИ, связаны с группой "Приват" Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова.

НАК "Нафтогаз Украины" принадлежит 50%+1 акция "Укрнафты". Компании, входящие в сферу влияния группы "Приват" Игоря Коломойского, владеют примерно 42% (13,6% компаниям Littop Enterprises Limited и Bridgemont Ventures Limited, 12,9% – Bordo Management Limited, 9,9% – другим акционерам).