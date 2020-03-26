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 Власти Сум запретили въезд жителям других городов

В Сумах в соответствии с решением исполнительного комитета от 25 марта обустраивают стационарные контрольно-пропускные пункты и ограничивают въезд в город.

Как сообщает пресс-служба Сумского горсовета, пункты пропуска оборудуют видеокамерами, а дежурных на них – костюмами, масками или респираторами, перчатками и дезинфицирующими средствами, передает БизнесЦензор.

"Водители и пассажиры, которые намерены въехать в город или выехать из него должны иметь при себе документы, удостоверяющие личность и проживание в Сумах. Лица, которые не проживают в городе, но имеют здесь недвижимость, должны иметь при себе документы, подтверждающие их право собственности на недвижимость", – сказано в сообщении.

Кроме того, лицам, которые не проживают, но работают в Сумах, необходимо иметь при себе справку с места работы.

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На контрольно-пропускных пунктах у водителей и пассажиров транспортного средства будут проверять температуру тела, проводить санитарный досмотр вещей, багажа и всего транспортного средства.

Как сообщалось, накануне Кабинет министров принял решение о введении режима чрезвычайной ситуации на всей территории Украины, а также о продлении всех введенных ранее карантинных мер до 24 марта.

При этом премьер-министр Денис Шмыгаль в связи с распространением коронавируса поручил разработать план полного закрытия государственной границы для пассажирских перевозок с 28 марта.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3184615
 
 
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