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 Депутаты Киевсовета перевели голосование в интернет

Сегодня на пленарном заседании Киевского городского совета депутаты приняли решение, которое позволяет проводить заседания Киевсовета и его органов в режиме онлайн.

Соответствующее решение поддержали 74 депутата, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу Киевсовета.

Согласно принятому решению, голосовать онлайн можно будет в исключительных случаях на время введения режима чрезвычайной ситуации или чрезвычайного положения в столице.

Заседания президиума Киевсовета и Согласительного совета также будут проходить онлайн.

"Ради безопасности и депутатского корпуса, и сотен людей, которые организуют работу мэрии, мы приняли решение об онлайн-голосовании. Хочу заверить, на повестке дня будут только те вопросы, которые важны для защиты прав и законных интересов киевлян во время чрезвычайной ситуации", – пообещал заместитель городского головы - секретарь Киевсовета Владимир Прокопив.

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Как сообщалось, накануне мэр города Виталий Кличко заявил, что на заседании в четрверг, 26 марта, Киевсовет должен внести изменения в бюджет города на 2020 год в связи с мероприятиями по предотвращению распространения коронавируса.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3184595
 
 
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