 Кабмин разделил Министерство культуры, молодежи и спорта

Как передает БизнесЦензор, соответствующее постановление Кабинета министров №238 от 23 марта обнародовано на официальном правительственном портале.

Другим своим постановлением №231 от 23 марта правительство внесло связанные с разделением министерства изменения в положение о МКМС.

Постановлением №216 от 11 марта Кабмин ранее решил отменить решение о ликвидации Министерства молодежи и спорта.

А постановлением №233 от 25 марта правительство решило ликвидировать созданные в сентябре 2019 года вместо Минспорта Государственное агентство спорта и Государственное агентство развития молодежи и гражданского общества.

Напомним, Верховная Рада 4 марта утвердила на должности премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля. За принятие внесенного президентом Владимиром Зеленским постановления проголосовал 291 народный депутат.

При этом министром молодежи и спорта был назначен Вадим Гутцайт, должность министра культуры и информационной политики остается вакантной.