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Все про:Кабмин (4062) Министерство культуры (33) Министерство культуры, молодежи и спорта (9)

 Кабмин разделил Министерство культуры, молодежи и спорта

Кабинет министров переименовал Министерство культуры, молодежи и спорта в Министерство культуры и информационной политики.

Как передает БизнесЦензор, соответствующее постановление Кабинета министров №238 от 23 марта обнародовано на официальном правительственном портале.

Другим своим постановлением №231 от 23 марта правительство внесло связанные с разделением министерства изменения в положение о МКМС.

Постановлением №216 от 11 марта Кабмин ранее решил отменить решение о ликвидации Министерства молодежи и спорта.

А постановлением №233 от 25 марта правительство решило ликвидировать созданные в сентябре 2019 года вместо Минспорта Государственное агентство спорта и Государственное агентство развития молодежи и гражданского общества.

Напомним, Верховная Рада 4 марта утвердила на должности премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля. За принятие внесенного президентом Владимиром Зеленским постановления проголосовал 291 народный депутат.

При этом министром молодежи и спорта был назначен Вадим Гутцайт, должность министра культуры и информационной политики остается вакантной.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3184591
 
 
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