 Последствия коронавируса могут превзойти глобальный кризис 2008 года, – глава ВТО

Об этом глава Всемирной торговой организации (ВТО) Роберту Азеведу заявил в своем видеообращении, передает БизнесЦензор со ссылкой на Reuters.

"Эта пандемия неизбежно окажет огромное влияние на экономику... Последние расчеты предсказывают экономический спад и потерю рабочих мест, которые будут хуже, чем мировой финансовый кризис десяток лет назад", – сказал генеральный директор ВТО.

По словам Азаведу, конкретных прогнозов пока нет, но экономисты ВТО ожидают "очень резкого сокращения торговли".

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В то же время гендиректор ВТО подчеркнул, что страны могут предпринять важные шаги по ограничению непосредственного экономического ущерба и заложить основы для долгосрочного восстановления, и призвал их к совместной работе.

"Координация усилий увеличит нашу коллективную способность бороться с рецессией", – добавил Азеведу.

Глава ВТО также оценил стимулирующие меры, принятые правительствами, как "позитивные", не указав стран, а также призвал членов ВТО быть открытыми и обмениваться информацией.