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 Кабмин одобрил отчет о выполнении госбюджета на 2019 год

Кабинет министров одобрил отчет о выполнении закона "О государственном бюджете Украины на 2019 год".

Как передает БизнесЦензор, соответствующее постановление Кабинета министров №240 от 25 марта обнародовано на официальном правительственном портале.

"Одобрить и представить в Верховную Раду, президенту и Счетной палате отчет о выполнении закона "О Государственном бюджете на 2019 год" по доходам в сумме 998,34 млрд гривен, по расходам – 1 075,12 млрд гривен, по объему возврата кредитов – 7,3 млрд гривен и по объему предоставления кредитов – 11,52 млрд гривен с дефицитом в сумме 80,99 млрд гривен", – сказано в документе.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3184582
 
 
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