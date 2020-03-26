 Кабмин одобрил отчет о выполнении госбюджета на 2019 год

Как передает БизнесЦензор, соответствующее постановление Кабинета министров №240 от 25 марта обнародовано на официальном правительственном портале.

"Одобрить и представить в Верховную Раду, президенту и Счетной палате отчет о выполнении закона "О Государственном бюджете на 2019 год" по доходам в сумме 998,34 млрд гривен, по расходам – 1 075,12 млрд гривен, по объему возврата кредитов – 7,3 млрд гривен и по объему предоставления кредитов – 11,52 млрд гривен с дефицитом в сумме 80,99 млрд гривен", – сказано в документе.