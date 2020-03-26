 Суд отказался взыскать 70 миллионов залога за контрабандиста Альперина в госбюджет

Как сообщает пресс-служба ВАКС, судья счел недостаточными доказательства прокурора, что Альперин нарушил возложенные на него судом обязательства, передает БизнесЦензор.

В частности, прокурор ссылался на наличие у подозреваемого документа, который дает право въезда и выезда из Украины, чем Альперин нарушил обязательство сдать на хранение все документы, дающие такое право.

"Соответствующее решение было обусловлено отсутствием доказательств того, что после избрания подозреваемому меры пресечения с возложением обязанности сдать документы для въезда в Украину и выезда из Украины, он имел в наличии такой документ, использовал его в любом месте, или он был найден в месте проживания подозреваемого", – сказано сообщении.

Как сообщалось, в начале декабря 2019 года Высший антикоррупционный суд (ВАКС) избрал Альперину меру пресечения в виде ареста с альтернативой внесения залога в размере 70 млн грн. Специализированная антикоррупционная прокуратура просила взять Альперина под стражу с залогом 280 млн грн.

Ему инкриминируется причастность к махинациям, связанным с растаможкой импортируемых в Украину товаров, в результате чего интересам государства нанесено более 77,7 млн грн убытков.

Уже на следующий день Альперин вышел из следственного изолятора после внесения залога.

Напомним, 27 ноября сотрудники НАБУ задержали одесского контрабандиста Альперина после того, как он сам пришел в прокуратуру. Перед этим президент Владимир Зеленский лично пообещал "ценный подарок" тому, кто поможет задержать Альперина.

26 ноября НАБУ задержало 10 человек, в том числе 7 сотрудников таможни, по делу о минимизации налоговых платежей на общую сумму 450 млн грн.

Напомним, в конце октября 2017 года ГФС сообщила об аресте на депозитных счетах Киевской таможни 450 млн грн в рамках расследования уголовного производства по факту минимизации уплаты таможенных платежей рядом предприятий-импортеров.

По версии следствия, ряд компаний-импортеров с участием отдельных должностных лиц ГФС пытались растаможить товар, ввезенный в Украину по заниженной цене, сознательно указывая в декларации суммы, которые были кардинально ниже рыночных. Работники таможни, со своей стороны, декларации не принимали и корректировали размер платежа, подлежащего уплате, приводя его в соответствие с требованиями Таможенного кодекса.

Импортеры платили разницу между заявленной и доначисленной суммами таможенных платежей и забирали товар для дальнейшей реализации внутри страны. После чего в судебном порядке добивались отмены решения о доначислении таможенных платежей.

Тогда генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что одесский контрабандист Вадим Альперин пытался дать взятку одному из руководителей Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) за отмену ареста 450 млн грн.

В начале декабря 2017 года Печерский районный суд арестовал Вадима Альперина, которого подозревают в попытке подкупить сотрудника Национального антикоррупционного бюро, на 60 суток с альтернативой внесения залога в 21 млн грн. Альперин внес залог и вышел на свободу, а затем с помощью решения суда вернул себе внесенные в качестве залога средства.