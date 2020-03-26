 Кабмин предложил увеличить расходы госбюджета на Минздрав всего на 472 миллиона

Об этом свидетельствуют материалы, обнародованные народным депутатом Алексеем Гончаренко, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Согласно им, расходы госбюджета на аппарат Минздрава планируется увеличить на 550 млн грн – до 26,33 млрд грн.

В то же время документ содержит предложение отказаться от финансирования субвенции на развитие системы экстренной помощи, которая в нынешнем законе о госбюджете предусматривает 922,5 млн грн.

Как указано в материалах, финансирование Национальной службы здоровья предлагается снизить на 69 млн грн – до 72,22 млрд грн.

Кроме того, материалы подготовленного правительством законопроекта предусматривают сокращение почти в четыре раза (до 621 млн грн) расходов на аппарат Министерства развития громад и территорий, а расходы на кредитование для этого министерства предлагают сократить более чем в десять раз – с 12,8 млрд грн до 1,2 млрд грн.

Как сообщалось, Кабинет министров представил в Верховной Раде изменения в Бюджетный кодекс, государственный бюджет и законопроект о создании стабилизационного фонда, однако представители всех депутатских фракций и групп Верховной Рады раскритиковали предложения правительства.

Ожидается, что в Верховной Раде в четверг во второй половине дня состоится встреча с премьер-министром Денисом Шмыгалем, а внеочередное пленарное заседание Рады, скорее всего, состоится в воскресенье.

Читайте также: Минфин предложил урезать расходы на культурные проекты в 2 раза, – депутат

Как сообщалось со ссылкой на народного депутата Алексея Гончаренко, Кабмин намерен предложить ВР законопроект с изменениями в закон "О Государственном бюджете Украины на 2020 год", в котором предлагает сократить доходы на 115 млрд грн и увеличить расходы на 96 млрд грн, увеличив таким образом дефицит госбюджета на 202 млрд грн.

Для покрытия дефицита предлагается увеличить внутренние заимствования на 147 млрд грн и внешние - на 131 млрд грн.

Между тем текст законопроекта отсутствует на сайте парламента.

Госбюджет на 2020 год в существующей редакции определяет доходы в размере 1,095 трлн грн, в том числе по общему фонду – 975 млрд грн, расходы – 1,182 трлн грн и 1,052 трлн грн соответственно.

По словам Гончаренко, предлагаемый законопроект также предусматривает создание стабилизационного фонда в размере 124 млрд грн, который будет распределяться Кабмином