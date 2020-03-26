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 Кабмин предложил увеличить расходы госбюджета на Минздрав всего на 472 миллиона

Проект закона с изменениями в государственный бюджет на 2020 год предполагает увеличение расходов на Министерство здравоохранения на 472 млн грн, до 98,655 млрд грн.

Об этом свидетельствуют материалы, обнародованные народным депутатом Алексеем Гончаренко, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Согласно им, расходы госбюджета на аппарат Минздрава планируется увеличить на 550 млн грн – до 26,33 млрд грн.

В то же время документ содержит предложение отказаться от финансирования субвенции на развитие системы экстренной помощи, которая в нынешнем законе о госбюджете предусматривает 922,5 млн грн.

Как указано в материалах, финансирование Национальной службы здоровья предлагается снизить на 69 млн грн – до 72,22 млрд грн.

Кроме того, материалы подготовленного правительством законопроекта предусматривают сокращение почти в четыре раза (до 621 млн грн) расходов на аппарат Министерства развития громад и территорий, а расходы на кредитование для этого министерства предлагают сократить более чем в десять раз – с 12,8 млрд грн до 1,2 млрд грн.

Как сообщалось, Кабинет министров представил в Верховной Раде изменения в Бюджетный кодекс, государственный бюджет и законопроект о создании стабилизационного фонда, однако представители всех депутатских фракций и групп Верховной Рады раскритиковали предложения правительства. 

Ожидается, что в Верховной Раде в четверг во второй половине дня состоится встреча с премьер-министром Денисом Шмыгалем, а внеочередное пленарное заседание Рады, скорее всего, состоится в воскресенье.

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Как сообщалось со ссылкой на народного депутата Алексея Гончаренко, Кабмин намерен предложить ВР законопроект с изменениями в закон "О Государственном бюджете Украины на 2020 год", в котором предлагает сократить доходы на 115 млрд грн и увеличить расходы на 96 млрд грн, увеличив таким образом дефицит госбюджета на 202 млрд грн.

Для покрытия дефицита предлагается увеличить внутренние заимствования на 147 млрд грн и внешние - на 131 млрд грн.

Между тем текст законопроекта отсутствует на сайте парламента.

Госбюджет на 2020 год в существующей редакции определяет доходы в размере 1,095 трлн грн, в том числе по общему фонду – 975 млрд грн, расходы – 1,182 трлн грн и 1,052 трлн грн соответственно.

По словам Гончаренко, предлагаемый законопроект также предусматривает создание стабилизационного фонда в размере 124 млрд грн, который будет распределяться Кабмином

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3184576
 
 
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