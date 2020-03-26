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Все про:Венгрия (113) Закарпатье (122) кредит (1400) Кулеба Дмитрий (13)

 Венгрия продлит сроки льготного кредита для Украины на 50 миллионов евро

Венгрия продлит сроки выделения кредита на 50 млн евро на развитие инфраструктуры в приграничных регионах, срок которого истекал 2 июня.

Об этом сообщает пресс-служба МИДа по итогам переговоров министра иностранных дел Дмитрия Кулебы со своим венгерским коллегой Петером Сиярто, передает БизнесЦензор.

"Речь идет о прикладных вещах. Реконструкция моста через Тису в Загоне, скоординированное строительство автобана к границе с венгерской и украинской стороны, открытие нового пункта пропуска Великая Паладь-Нодьгодош как только завершится пандемия коронавируса", – отметил Кулеба.

Министр также отметил, что положительную динамику торговли между двумя странами надо дальше развивать: "Никакой кризис не должен подорвать наше экономическое сотрудничество, двусторонние отношения и торговлю".

Министры иностранных дел двух стран также договорились о срочном подписании соглашения о сотрудничестве Украины и Венгрии в сфере здравоохранения, которое позволит объединить усилия двух стран для совместной борьбы против пандемии коронавируса.

При этом по запросу украинской стороны, глава МИД Венгрии заверил, что в этот особый период граждан Украины в Венгрии не будут штрафовать за просроченные документы. Венгерское правительство позволило продлить срок действия документов и виз на пребывание в Венгрии на время ограничительных мер.

Кроме того, министры иностранных дел Украины и Венгрии договорились в ближайшее время финализировать другие соглашения, подписание которых ожидается во время встречи лидеров государств, которая ожидается после завершения пандемии.

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Как сообщалось, еще в марте 2017 года Верховная Рада ратифицировала рамочный договор между правительствами Украины и Венгрии о предоставлении кредита на условиях связанной помощи для строительства дорог. Общий размер кредитных средств – до 50 млн евро, срок кредитования – 18,5 лет, отсрочка платежа по кредиту и процентам за пользование – 1,5 года.

Приоритетные проекты, которые будут финансироваться в рамках договора: строительство объездной автомобильной дороги Берегового и с.Астей; капитальный ремонт дороги Петрово – КПП "Паладь", текущий средний ремонт дороги M24 Мукачево – Берегово.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3184560
 
 
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вместо тысячи слов.
Могли представить 30 лет назад? Вшивая задрипаная Венгрия кредитует богатую, промышленно развитую Украину.
Просто те ориентировались на запад, а Украина - много лет не мыслила жизни без "старшего брата".
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