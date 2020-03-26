 Венгрия продлит сроки льготного кредита для Украины на 50 миллионов евро

Об этом сообщает пресс-служба МИДа по итогам переговоров министра иностранных дел Дмитрия Кулебы со своим венгерским коллегой Петером Сиярто, передает БизнесЦензор.

"Речь идет о прикладных вещах. Реконструкция моста через Тису в Загоне, скоординированное строительство автобана к границе с венгерской и украинской стороны, открытие нового пункта пропуска Великая Паладь-Нодьгодош как только завершится пандемия коронавируса", – отметил Кулеба.

Министр также отметил, что положительную динамику торговли между двумя странами надо дальше развивать: "Никакой кризис не должен подорвать наше экономическое сотрудничество, двусторонние отношения и торговлю".

Министры иностранных дел двух стран также договорились о срочном подписании соглашения о сотрудничестве Украины и Венгрии в сфере здравоохранения, которое позволит объединить усилия двух стран для совместной борьбы против пандемии коронавируса.

При этом по запросу украинской стороны, глава МИД Венгрии заверил, что в этот особый период граждан Украины в Венгрии не будут штрафовать за просроченные документы. Венгерское правительство позволило продлить срок действия документов и виз на пребывание в Венгрии на время ограничительных мер.

Кроме того, министры иностранных дел Украины и Венгрии договорились в ближайшее время финализировать другие соглашения, подписание которых ожидается во время встречи лидеров государств, которая ожидается после завершения пандемии.

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Как сообщалось, еще в марте 2017 года Верховная Рада ратифицировала рамочный договор между правительствами Украины и Венгрии о предоставлении кредита на условиях связанной помощи для строительства дорог. Общий размер кредитных средств – до 50 млн евро, срок кредитования – 18,5 лет, отсрочка платежа по кредиту и процентам за пользование – 1,5 года.

Приоритетные проекты, которые будут финансироваться в рамках договора: строительство объездной автомобильной дороги Берегового и с.Астей; капитальный ремонт дороги Петрово – КПП "Паладь", текущий средний ремонт дороги M24 Мукачево – Берегово.