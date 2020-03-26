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 Экспорт изделий из древесины вырос на 25%, – Гослесагентство

За два месяца этого года на 25% увеличился экспорт изделий из древесины по ряду позиций.

Об этом сообщил председатель Государственного агентства лесных ресурсов Украины Андрей Заблоцкий, передает БизнесЦензор.

"Статистика по предприятиям, которые относятся к сфере управления Гослесагентства, такова: если в декабре 2019 года экспортировано 54,4 тыс. кубометров изделий из древесины, то в феврале 2020 года - более 68 тыс. кубометров", - отметил Заблоцкий. 

Заблоцкий подчеркнул, что это не лес-кругляк (который запрещен к экспорту), а продукция с добавленной стоимостью - различные виды пиломатериалов, треска, дрова колотые, щит, заготовки для европоддонов, пиленные заготовки и другое.

"То есть отрасль постепенно наращивает объемы экспорта изделий с добавленной стоимостью, а это поступления валютной выручки, рост отчислений в бюджет", - подчеркнул председатель Гослесагентства.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3184556
 
 
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