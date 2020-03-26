 Фонд госимущества смог продать дом культуры в Киеве за 10 миллионов. ФОТО

Как передает БизнесЦензор, об этом глава Фонда Дмитрий Сенниченко сообщил на своей странице в сети Facebook.

"Сегодня нам удалось привлечь инвестора – найти покупателя дома культуры "Киевприбора" на улице Олексы Тыхого (бывшая Выборгская). Более того, за него боролись семь предпринимателей, а стартовая цена выросла в 4,1 раза – с 2,4 млн грн до 10,1 млн грн. Это выше среднего показателя в первом квартале 2020 года", – сообщил глава Фонда.

Согласно данным в системе Prozorro, речь идет о здании общей площадью 960,8 кв. м. 1961 года постройки. Условиями конкурса допускается изменение назначения здания. При этом покупатель обязан погасить задолженность предприятия на сумму 4,45 млн грн.