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 Украина и Румыния договорились о свободном транзите товаров

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в ходе телефонного разговора с главой МИД Румынии Богданом Ауреску договорился о защите граждан Украины в Румынии во время ограничений транспортного сообщения и бесперебойном транзите украинских грузов по румынской территории.

Об этом сообщает пресс-служба украинского МИДа, передает БизнесЦензор.

"Обращаюсь к вам с просьбой всячески поддерживать граждан Украины, которые находятся в Румынии во время, когда транспортное сообщение фактически прекращено, и подтверждаю, что вы можете рассчитывать на соответствующее наше отношение к гражданам Румынии в Украине в этот сложный период", – заявил Кулеба.

Кроме того, министр обратил внимание главы МИД Румынии на недопустимость попыток России ослабить санкции на фоне пандемии COVID-19.

"Я хотел бы также обратить ваше внимание на призывы России ослабить санкции под предлогом пандемии коронавируса и сопутствующей экономической нестабильности в мире. Эти призывы неуместны и недопустимы. Очень важно, чтобы никто не мог пользоваться нынешней сложной ситуацией ради достижения политических целей. Санкции были введены в результате агрессии России против Украины, и пандемия коронавируса не имеет к ним никакого отношения", – отметил украинский министр.

Как сообщает МИД, Ауреску заверил Кулебу, что согласен с таким подходом к вопросу сохранения санкций против РФ. Он также пригласил главу МИД Украины осуществить визит в Румынию.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3184547
 
 
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