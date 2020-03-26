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 Энергетика, Корпоративные отношения, Коррупция
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Все про:Коломойский (1091) Укрнафта (542) дивиденды (259) Окружной админсуд Киева (12)

 Суд разрешил "Укрнафте" не выплачивать государству дивиденды на 2,9 миллиарда

Суд удовлетворил иск "Укрнафты" к Кабмину и отменил постановление правительства №364 от 24 апреля 2019 года в части применения к истцу норматива о направлении 90% чистой прибыли за 2018 года на выплату дивидендов.

Соответствующее решение Окружной админсуд Киева принял 23 марта, передает БизнесЦензор со ссылкой на Finbalance.

Напомним, 50%+1 акция "Укрнафты" принадлежит "Нафтогазу", еще 42% – структурам Игоря Коломойского и его партнеров.

Суд отметил, что, определив "дивидендный" норматив для "Укрнафты" на уровне 90% чистой прибыли, Кабмин оставил без внимания, что согласно финансовой отчетности предприятия, его непокрытый убыток (11,16 млрд грн) и налоговый долг (9,14 млрд грн) по итогам 2018 года превышали задекларированную чистую прибыль.

Также суд решил, что правительство при принятии постановление №364 "не придерживалось принципа равенства хозяйственных обществ перед законом", поскольку для некоторых госпредприятий был установлен меньший норматив выплаты дивидендов. Хотя для большинства из них в декабре 2019 года соответствующие преференции были отменены, а сниженный норматив в 30% оставили только для "Ощадбанка".

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Как сообщалось, в июне 2019 года ПАО "Укрнафта" обжаловало в суде постановление Кабинета министров о нормативе отчисления чистой прибыли за 2018 год на уровне 90%. Суд по требованию "Укрнафты" приностановил действие постановления Кабмина до вынесения решения по сути дела.

По итогам 2018 года чистая прибыль ПАО "Укрнафта" составила 6,44 млрд грн. Согласно решению Кабмина, "Укрнафта" должна была направить на дивиденды не менее 90% чистой прибыли за 2018 год или 5,79 млрд грн, из которых в государственный бюджет должно быть перечислено 2,9 млрд грн.

В августе 2019 года Генпрокуратура подавала иск в Хозяйственный суд Киева к ПАО "Укрнафта" о взыскании с компании 1,51 млрд грн пени за несвоевременно выплаченные дивиденды, однако суд отказался его рассматривать.

Напомним, общая сумма налогового долга ПАО "Укрнафта", по оценкам НАК "Нафтогаз Украины", превышает 30 млрд грн.

Напомним, НАБУ расследует схему выведения из ПАО "Укрнафта" в 2015 году 14,7 млрд грн путем продажи нефти и нефтепродуктов с отсрочкой оплаты и предоплаты за так и не поставленные товары. В это время компания контролировалась группой "Приват" Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова.

По данным следствия, в схеме в участвовало более 80 юридических лиц, половина из которых уже ушли в процедуру банкротства.

Кроме того, в феврале 2017 года начали процедуру банкротства сразу более 130 обществ с ограниченной ответственностью преимущественно с харьковской регистрацией, которые в разный период времени в течение 2014-2015 годов владели сетью автозаправочных станций (АЗС) группы "Приват" (бренды ANP, Sentosa, "Авиас", "Мавекс" и другие). Большинство этих компаний также были участниками схемы вывода 14,7 млрд грн из "Укрнафты" в 2015 году.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3184545
 
 
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 Топ комментарии
 
зЭбіли - вони зробили це РАЗОМ - бабло та продажні лжемантійці.... - спитайте себе, чи потрібні бюджети 3 лярда ...- а особливо сьогодні...
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Надо же как Бене поперла маза
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Зеленський знову подарував олігархам державні гроші
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зЭбіли - вони зробили це РАЗОМ - бабло та продажні лжемантійці.... - спитайте себе, чи потрібні бюджети 3 лярда ...- а особливо сьогодні...
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РИБА гниє з голови! Був би господар в Україні, за два дні і духу б не було від ПАРАЗИТІВ! Ні ума, ні совісті..
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Так "господар"- ставленник Коломойского. Каждый день "независммые" суды в Украине примают чего- нибудь в пользу И,В,К. А "господар" видосики снимает про маски из Китаю
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Бєнє потрібніше. А зебіли поїдять ковил. Якщо виживуть.
Але ж зато баригу Порошенка скинули.
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Мне только интересно, а какое вообще право суд имеет присуждать невыплату налогов или дивидентов? Может нам тоже не нужно платить за комуналку, за свет и газ а просто обратиться в суд какой нибудь хацапетовки
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Зеленський знову подарував олігархам державні гроші
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Ну так він же відомий "борець" з олігархами. Пацан обіцяв же боротися з олігархатом? "Бореться".
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Хочу спросить у ЗЕДЕбилов, ну как вам "борьба" с олигархами????
Их собирались САЖАТЬ, а теперь у них на коленях Зелёный Осёл клянчит деньги!
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Може печерський і окружний адміністративний суди і по наповненню бюджета виносить свої рішення будуть? А то усі їх вердикти ідуть в одному напрямку: з бюджету - в кишеню Бені.
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Пока в Украине будут продажные суды ничего не изменится, можно ставить любого президента и правительство.
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до поки в Україні буде 73% дебілів, нічого не зміниться...
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Классная логика! А суды и судьи откуда беруцца? Никак инопланетяне их спускают? Тупая отмазка ПРЫЗЫДЕНТа Зе, мол он тута не причом.
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та это все фигня, раньше по 23 млд. грн. олигархам списывали...а, вот за долги за комуналь...ну вообщем сами знаете...
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прислуги каломойши забрали из бюджета 2020 деньги у учителей и врачей, но у каломойши деньги они не посмелились забрать. мрази.
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