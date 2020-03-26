 Суд разрешил "Укрнафте" не выплачивать государству дивиденды на 2,9 миллиарда

Соответствующее решение Окружной админсуд Киева принял 23 марта, передает БизнесЦензор со ссылкой на Finbalance.

Напомним, 50%+1 акция "Укрнафты" принадлежит "Нафтогазу", еще 42% – структурам Игоря Коломойского и его партнеров.

Суд отметил, что, определив "дивидендный" норматив для "Укрнафты" на уровне 90% чистой прибыли, Кабмин оставил без внимания, что согласно финансовой отчетности предприятия, его непокрытый убыток (11,16 млрд грн) и налоговый долг (9,14 млрд грн) по итогам 2018 года превышали задекларированную чистую прибыль.

Также суд решил, что правительство при принятии постановление №364 "не придерживалось принципа равенства хозяйственных обществ перед законом", поскольку для некоторых госпредприятий был установлен меньший норматив выплаты дивидендов. Хотя для большинства из них в декабре 2019 года соответствующие преференции были отменены, а сниженный норматив в 30% оставили только для "Ощадбанка".

Читайте также: У родственников судей Окружного админсуда нашли яхты, землю и элитные авто. ВИДЕО

Как сообщалось, в июне 2019 года ПАО "Укрнафта" обжаловало в суде постановление Кабинета министров о нормативе отчисления чистой прибыли за 2018 год на уровне 90%. Суд по требованию "Укрнафты" приностановил действие постановления Кабмина до вынесения решения по сути дела.

По итогам 2018 года чистая прибыль ПАО "Укрнафта" составила 6,44 млрд грн. Согласно решению Кабмина, "Укрнафта" должна была направить на дивиденды не менее 90% чистой прибыли за 2018 год или 5,79 млрд грн, из которых в государственный бюджет должно быть перечислено 2,9 млрд грн.

В августе 2019 года Генпрокуратура подавала иск в Хозяйственный суд Киева к ПАО "Укрнафта" о взыскании с компании 1,51 млрд грн пени за несвоевременно выплаченные дивиденды, однако суд отказался его рассматривать.

Напомним, общая сумма налогового долга ПАО "Укрнафта", по оценкам НАК "Нафтогаз Украины", превышает 30 млрд грн.

Напомним, НАБУ расследует схему выведения из ПАО "Укрнафта" в 2015 году 14,7 млрд грн путем продажи нефти и нефтепродуктов с отсрочкой оплаты и предоплаты за так и не поставленные товары. В это время компания контролировалась группой "Приват" Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова.

По данным следствия, в схеме в участвовало более 80 юридических лиц, половина из которых уже ушли в процедуру банкротства.

Кроме того, в феврале 2017 года начали процедуру банкротства сразу более 130 обществ с ограниченной ответственностью преимущественно с харьковской регистрацией, которые в разный период времени в течение 2014-2015 годов владели сетью автозаправочных станций (АЗС) группы "Приват" (бренды ANP, Sentosa, "Авиас", "Мавекс" и другие). Большинство этих компаний также были участниками схемы вывода 14,7 млрд грн из "Укрнафты" в 2015 году.