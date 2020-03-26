 Кременчугский сталелитейный завод приостановит работу с 1 апреля

Как сообщает местное издание "Кременчугская газета", соответствующую информацию работников предприятия подтвердили в органах местной власти, передает БизнесЦензор.

По словам сотрудников завода, накануне во время селекторного совещания администрация предприятия также сообщила, что части трудового коллектива не продлят контракты, которые заканчиваются как раз 1 апреля. Речь может идти об увольнении до 1 тысячи человек.

Во время селекторного совещания руководство завода также сообщило, что тех работников, которые не работали на контракте, отправят в отпуск с сохранением 2/3 от суммы зарплаты.

Причинами остановки завода сами заводчане называют отсутствие сбыта продукции, срыв контрактов из-за ситуации в стране, а также невозможность добираться на работу, ведь многие заводчане ездили автобусами и поездами из соседних районов.

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Как сообщалось, АО "Кременчугский сталелитейный завод" (КСЗ) входит в состав промышленных активов финансово-промышленной группы ТАС Сергея Тигипко.

В октябре 2019 года группа ТАС сообщила о продаже ООО "Финансовая компания "Финевровектор" и ООО "Альфа Крос" соответственно 24,5667% и 24,9% уставного капитала производителя вагонного литья.

ООО "Альфа Крос" с уставным капиталом 6 млн грн зарегистрировано в 2015 году, конечными бенефициарами (через ООО "Торгал") являются Виктория Дедищева (80%) и Андрей Самченко.

По данным реестра, "Альфа Крос" владеет 5,3% уставного капитала ООО "Телерадиокомпания "Студия 1+1". По данным СМИ, этот пакет ранее принадлежал бывшему гендиректору группы "1+1 media" Александру Ткаченко, ныне – народному депутату от "Слуги народа".

АО "Кременчугский сталелитейный завод" – ведущее предприятие литейного производства Украины по изготовлению стального литья для грузовых вагонов и большегрузных автомобилей.

Согласно финотчету завода, в 2018 году предприятие получило 218,79 млн грн чистой прибыли против 9,61 млн грн убытка годом ранее, чистый доход вырос на 79%, до 1 млрд 272 млн грн.

На заводе работает около 2,5 тыс. человек, основной рынок сбыта в настоящее время – Украина.

Уставный капитал АО "КСЗ" – 132,12 млн грн, номинал акции – 0,25 грн.