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Все про:авиация (1304) Украэрорух (63) авиасообщение (1525)

 Авиатрафик над Украиной упал на 83%

По данным Евроконтроля, падение трафика в воздушном пространстве Украины в течение суток, 25 марта, составило 82,9% (по сравнению с аналогичным периодом 2019 года).

Об этом со ссылкой на пресс-службу Государственного предприятия обслуживания воздушного движения сообщает БизнесЦензор.

Днепровский районный диспетчерский центр "Украэроруха" вошел в европейский рейтинг центров с самыми стремительными темпами снижения воздушного трафика. Падение трафика - 96,6%.

Резкое снижение объемов воздушного движения наблюдается во всем воздушном пространстве, за которое отвечает Украины.

"Украэрорух" сообщает, что на снижение авиатрафика повлияла ситуация с коронавирусом, общий экономический спад, невозможность работы авиакомпаний, перебои в работе аэропортов и другие.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3184524
 
 
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