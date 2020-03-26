 Набсовет "Укргазбанка" продлил полномочия главы правления еще на 5 лет

Согласно сообщению "Укргазбанка" в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР), соответствующее решение было принято 25 марта, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Кроме того, решением набсовета на пятилетний срок также были переизбраны первый заместитель главы правления Андрей Кравец и член правления Сергей Харитич.

В то же время членом правления банка на такой же срок назначен Денис Чернышов, который с сентября прошлого года занимал должность советника председателя правления банка.

С мая 2015 года по октябрь 2016 года Чернышов занимал должность заместителя предправления "Укргазбанка", после чего до сентября 2019 года он был замминистра юстиции Украины.

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Как сообщалось, в конце 2019 года совет директоров IFC из группы Всемирного банка одобрил выделение "Укргазбанку" пятилетнего займа на 30 млн евро с возможностью конвертации его в долю в акционерном капитале финучреждения в размере до 20%.

АБ "Укргазбанк" создан в 1993 году. Государство в лице Минфина владеет 94,9409% акций финучреждения.

Согласно данным Национального банка Украины (НБУ), на 1 января 2020 года "Укргазбанк" по размеру общих активов занимал 4 место (127,56 млрд грн) среди 75 действовавших в стране банков.