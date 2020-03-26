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 Нефть дешевеет на ожиданиях виртуального саммита G20

Цены на нефть эталонных марок снижаются в ходе торгов в четверг на ожиданиях итогов видеоконференции стран G20.

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Стоимость майских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures составляет $26,87 за баррель, что на $0,52 (1,90%) ниже цены закрытия предыдущей сессии.

Фьючерс на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подешевел на $0,79 (3,23%) - до $23,70 за баррель.

Как ранее сообщала The Wall Street Journal, США на предстоящей встрече, которая пройдет в режиме видеоконференции, намерены оказать давление на Саудовскую Аравию, чтобы она ограничила объявленный рост производства нефти.

В то же время, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что лидеры стран "большой двадцатки" не планируют обсуждать "тему нефти".

По прогнозу аналитика Goldman Sachs Дамьяна Курвалена, которого цитирует Dow Jones, спрос на нефть в апреле может рухнуть на 18,7 млн б/с.

"Шок спроса такой силы нивелирует любой ответ со стороны предложения, включая заморозку или снижение добычи ОПЕК", - сказал он.

Между тем Сенат США после проволочек, связанных с урегулированием очередных разногласий между республиканцами и демократами, одобрил в ночь на четверг законопроект о мерах поддержки экономики на $2 трлн.

Документ теперь поступит в Палату представителей и должен быть принят уже в четверг. "Я подпишу его немедленно", - сказал в свою очередь президент Дональд Трамп на брифинге в среду.

Законопроект предусматривает увеличение пособий по безработице на $600 в неделю и распространение выплат на дополнительные группы бывших работников, запуск программы поддержки малого бизнеса на $350 млрд, выделение $500 млрд для финансирования различных отраслей экономики, поддержки городов и штатов.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3184515
 
 
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