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 Россия полностью закроет международное авиасообщение с 27 марта

Власти РФ решили прекратить международное регулярно и чартерное авиасообщение в рамках мероприятий по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.

Соответствующее поручение обнародовано на сайте правительства РФ, передает БизнесЦензор.

"Росавиации обеспечить прекращение с 00:00 27 марта 2020 года регулярного и чартерного авиасообщения, осуществляемого из российских аэропортов в аэропорты иностранных государств и в обратном направлении, за исключением полетов, связанных с вывозом российских граждан на территорию РФ", – сказано в сообщении.

Отдельные полеты также будут осуществляться только по отдельным решениям правительства РФ.

Россиянам, которые не могут вернуться в страну из-за введенных ограничительных мер, поручено "предпринять необходимые меры для обеспечения своего нахождения в стране пребывания и охраны своего здоровья с учетом того, что при возвращении в Российскую Федерацию потребуется пребывание на 14-дневном карантине на территории РФ".

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Как сообщалось, накануне Кабинет министров Украины принял решение о введении режима чрезвычайной ситуации на всей территории Украины, а также о продлении всех введенных ранее карантинных мер до 24 марта.

При этом премьер-министр Денис Шмыгаль в связи с распространением коронавируса поручил разработать план полного закрытия государственной границы для пассажирских перевозок с 28 марта.

По данным Министерства инфраструктуры, на 27 марта запланированы эвакуационные рейсы авиакомпаний МАУ и SkyUp из Казахстана (Алматы), Польши (Варшава), Израиля (Тель-Авив), Австрии (Вена), Литвы (Вильнюс), Катара (Доха), Франции (Париж), Германии (Франкфурт).

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3184514
 
 
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