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 Минздрав освободил водителей грузовиков от самоизоляции после въезда в Украину

Водители и обслуживающий персонал транспортных средств, члены экипажей воздушных, морских и речных судов, члены поездных и локомотивных бригад, пересекающие государственную границу, не обязаны подписывать согласие на самоизоляцию.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства инфраструктуры, передает БизнесЦензор.

Как пояснили в министерстве, Минздрав 24 марта внес соответствующие изменения в постановление Главного государственного санитарного врача №2 от 21 марта "О предотвращении дальнейшего занесения на территорию Украины случаев коронавирусной болезни (COVID-19)".

В то же время Мининфраструктуры обращает внимание, что работодатель должен обеспечить каждого своего сотрудника индивидуальными средствами защиты.

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Напомним, ранее в Минздраве заявили, что каждый гражданин Украины, который возвращается из страны, где были зафиксированы случаи COVID-19, должен пройти необходимые контрольные процедуры при пересечении границы, а после возвращения в страну обязан соблюдать режим самоизоляции в течении не менее 14 дней.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3184506
 
 
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