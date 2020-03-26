 МАУ и SkyUp приостановили полеты до 24 апреля (обновлено)

Об этом сообщает пресс-служба компании, передает БизнесЦензор.

"Вчера правительство расширило политику предотвращения распространения на территории Украины вируса COVID-19 на всю страну. Как результат, авиакомпания МАУ прекращает выполнение регулярных рейсов по всей сети полетов по 24 апреля включительно", – сказано в сообщении.

В МАУ также сообщили, что из-за увеличения нагрузки на каналы связи контакт-центр авиакомпании временно не принимает звонки. Поэтому клиентам предлагается заполнить форму обратной связи на сайте компании для внесения изменений в билет либо подать запрос на списание уплаченных средств на электронный ваучер, с помощью которого можно оформить новые билеты на сайте МАУ в течение года. Если билет был оформлен через агентство, клиентам предлагают обращаться по месту приобретения авиабилета.

"Из-за нехватки ресурса мы не сможем обработать все обращения одновременно, поэтому просим присылать только очень срочные запросы, например, для оформления авиабилетов на май или июнь", – отмечается в сообщении.

Отметим, что среди предложенных вариантов отсутствует опция возврата средств покупателям билетов, на что обращают внимание клиенты МАУ. В ответ в авиакомпании рекомендовали указывать пожелание о возврате средств в примечании к запросу.

Украинская авиакомпания SkyUp Airlines также отменяет все регулярные рейсы до 24 апреля включительно.

Как сообщается на сайте компании, пассажиры, которые приобрели билеты на рейсы с вылетом в период временного прекращения авиасообщения, могут перенести их на более поздний срок или получить возмещение стоимости билета в соответствии с условиями тарифа.

Как сообщалось, накануне Кабинет министров принял решение о введении режима чрезвычайной ситуации на всей территории Украины, а также о продлении всех введенных ранее карантинных мер до 24 марта.

При этом премьер-министр Денис Шмыгаль в связи с распространением коронавируса поручил разработать план полного закрытия государственной границы для пассажирских перевозок с 28 марта.

По данным Министерства инфраструктуры, на 27 марта запланированы эвакуационные рейсы авиакомпаний МАУ и SkyUp из Казахстана (Алматы), Польши (Варшава), Израиля (Тель-Авив), Австрии (Вена), Литвы (Вильнюс), Катара (Доха), Франции (Париж), Германии (Франкфурт).