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Все про:авиация (1304) МАУ (349) авиасообщение (1525)

 МАУ и SkyUp приостановили полеты до 24 апреля (обновлено)

Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" (МАУ) прекращает выполнение регулярных рейсов до 24 апреля включительно.

Об этом сообщает пресс-служба компании, передает БизнесЦензор.

"Вчера правительство расширило политику предотвращения распространения на территории Украины вируса COVID-19 на всю страну. Как результат, авиакомпания МАУ прекращает выполнение регулярных рейсов по всей сети полетов по 24 апреля включительно", – сказано в сообщении.

В МАУ также сообщили, что из-за увеличения нагрузки на каналы связи контакт-центр авиакомпании временно не принимает звонки. Поэтому клиентам предлагается заполнить форму обратной связи на сайте компании для внесения изменений в билет либо подать запрос на списание уплаченных средств на электронный ваучер, с помощью которого можно оформить новые билеты на сайте МАУ в течение года. Если билет был оформлен через агентство, клиентам предлагают обращаться по месту приобретения авиабилета.

"Из-за нехватки ресурса мы не сможем обработать все обращения одновременно, поэтому просим присылать только очень срочные запросы, например, для оформления авиабилетов на май или июнь", – отмечается в сообщении.

Отметим, что среди предложенных вариантов отсутствует опция возврата средств покупателям билетов, на что обращают внимание клиенты МАУ. В ответ в авиакомпании рекомендовали указывать пожелание о возврате средств в примечании к запросу.

Украинская авиакомпания SkyUp Airlines также отменяет все регулярные рейсы до 24 апреля включительно.

Как сообщается на сайте компании, пассажиры, которые приобрели билеты на рейсы с вылетом в период временного прекращения авиасообщения, могут перенести их на более поздний срок или получить возмещение стоимости билета в соответствии с условиями тарифа.

Как сообщалось, накануне Кабинет министров принял решение о введении режима чрезвычайной ситуации на всей территории Украины, а также о продлении всех введенных ранее карантинных мер до 24 марта.

При этом премьер-министр Денис Шмыгаль в связи с распространением коронавируса поручил разработать план полного закрытия государственной границы для пассажирских перевозок с 28 марта.

По данным Министерства инфраструктуры, на 27 марта запланированы эвакуационные рейсы авиакомпаний МАУ и SkyUp из Казахстана (Алматы), Польши (Варшава), Израиля (Тель-Авив), Австрии (Вена), Литвы (Вильнюс), Катара (Доха), Франции (Париж), Германии (Франкфурт).

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3184496
 
 
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Совет форумчанПравила форума
 
Ждёт требования Бени к ЗЕлу@е по поводу компенсации МАУ за простой и недополоченную прибыль в связи с отменой полётов. Пару миллиардов гривен отстегнут без вопросов.....
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Почему пару? По какому принципу Вы считали? Просто Вам нравится числительное «2». Почему не один или десять? Кто кому отстегнёт? На основании какого закона? Так, пукнул, чтобы пошуметь под новостью? По вашему остановка авиакомпании это хорошо или плохо? Какую Вашу мысль вы хотели донести читателям Вашего фантастического опуса?
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https://mind.ua/ru/publications/20203280-aron-majberg-my-bolshe-ne-v-sostoyanii-dotirovat-rejsy

у меня вопрос? Вы в изоляции? О коронавирусе речь не идёт!
А пока у Вас есть время..попытайтесь думать!!!
https://newsone.ua/articles/economics/vozdushnaja-ataka-kolomojskoho-pochemu-zahovorili-o-bankrotstve-mau-i-budut-li-u-ze-ee-spasat.html

Желаемую цифру можете спросить лично у Коломойского..... Или вопрос о убытках за облёт рашки подняла госавиакомпания Антонов, Мотор Сич, или ещё кто то? Может Люфтганза поднимала или какая нибудь частная европейская компания подняла вопрос о госкомпенсации за облёт Крыма и ОРДЛо? Что подвигло Вас так рьяно отреагировать на этот вопрос-ожидание?
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Компенсацию просила не только МАУ. И ее никто не получил в конце концов. Lufthansa сократила количество рейсов на 60-70 % на сегодняшний день. Компания уже обратилась к властям Германии о получения помощи для сохранения рабочих мест Авиакомпанией. Так же было и с Air Berlin, Allitalia когда они обанкротилась. Лично сумму у Коломойского я узнать не могу, я с ним не знаком. Помощь государства своим авиакомпаниям нормальная практика в цивилизованном мире. Я на карантине... за Зеленского не голосовал. С Коломойским не знаком. Налоги плачу. Это «к слову».
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..а я Вам со 100 процентной достоверностью говорю, что НИ ОДНА авиакомпания Украины за исключением МАУ вопрос о компенсации не поднимала!!! Кроме этого... только представители и заинтересованные от МАУ пробивали сначала в Госавиаслужбе, потом в Кабмине, и потом у самого Зелу@ы идею отмены запрета полётов через рашку. И как Вы должны были помнить, рашка сама такую идею вбросила и ждала реакцию падали. Но только общественное противодействие помешало снять запреты на полёты. Почитав сноски, Вы надеюсь поняли замысел МАУ!? И речь идёт не о сегодняшнем дне.... а о времени с 2015, когда запретили полёты над рахой! Сегодня все авиакомпании терпят убытки. И вспомните меня... Если будет какая то компенсация от государства... то ее не госавиакомпания Антонов, ни Мотор Сич ни тот же Скай Ап, летающий значительно дешевле НЕ ПОЛУЧАТ!!!! А получит МАУ..... МАУ начала массовое увольнение лётного состава. Вопрос хоть какой то денежной компенсации даже не обсуждается! Кроме того в отличии от ВСЕХ остальных авиакомпаний Украины МАУ в долгах, как в шелках и абсолютно это их не беспокоит!!! Так что списание долгов... и МАУ опять в плюсах. Почему то Скай Ап, летающий дешевле не имеет долгов, в отличии от МАУ , где стоимость гараздо выше. И не сравнивайте Эйр Берлин или ту же Алиталию с МАУ.
Надеюсь в недалёком будущем Вы узнаете о списании долгов МАУ и госпотдержке. Тогда и вспомните меня, и мой, как Вы написали......*фантастический опус*! Только поверьте мне. Качество МАУ не возрастёт и цена не уменьшится! И крайне... Возможно МАУ ждёт судьба АэроСвита... Это в случае, если их хотелки не удовлетворят. И это реальность !!!
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Поживем- увидим... Ситуация с вирусом никому из авиаперевозчиков не пошла на пользу, многие компании уже объявили о банкротстве. Без поддержки Государства МАУ сделает так же. Кому от этого будет лучше? Компания вся в долгах, имущество будет либо распродано, либо передано новому собственнику, покрывшему кредиторскую задолженность МАУ. Коломойский по долгам не платит. Вопрос лишь в том, как удержать на плаву (на данный момент действующую авиакомпанию сс развитой инфраструктурой и обученным персоналом) МАУ. И вопрос национализации - не является исключением... Хорошего Вам дня
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Вопрос национализации даже не стоит! ПриватБанк тому пример и пока у власти Земразь будет делаться всё, чтобы любыми способами и за счёт государства удержать а плаву эту компанию. При уничтожении АэроСвита ничего не было распродано, а банально тупо передано новому названию, с уничтожением долгов государству. Это название и было МАУ.... И все прекрасно знали, что и АэроСвит и МАУ - одно лицо!!! Не стоит цель удержать авиакомпанию, как структуру. Стоить цель в условиях кризиса получить максимальный гешефт и любым способом.О обученном персонале там и речи не идёт. Ни один член экипажа в МАУ не обучался за счёт авиакомпании. Все за личные средства, или же с условиями компанейского кредита с последующим возвратом. Слава Богу хоть беспроцентно! И сейчас на улице будут сотни пилотов и персонала. А перерыв в полётах, это опять деньги! Восстановление, обучение, прохождение... и всё это не за счёт компании. А вот какое будет название... посмотрим! Может ЗеМразь-Эйр?)))) Наилучшего и Вам!
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Хтось мені пояснить, як і куди вони літають, якщо Зеленський закрив усі аеропорти із 17 березня. Тільки не кажіть, що Зеля знову збрехав, не повірю!
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Це називається: "Достаточно одной таблэтки"....буаа .. буаа.....
(Лёлик).
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