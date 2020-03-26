 МАУ и SkyUp приостановили полеты до 24 апреля (обновлено)

Об этом сообщает пресс-служба компании, передает БизнесЦензор.
"Вчера правительство расширило политику предотвращения распространения на территории Украины вируса COVID-19 на всю страну. Как результат, авиакомпания МАУ прекращает выполнение регулярных рейсов по всей сети полетов по 24 апреля включительно", – сказано в сообщении.
В МАУ также сообщили, что из-за увеличения нагрузки на каналы связи контакт-центр авиакомпании временно не принимает звонки. Поэтому клиентам предлагается заполнить форму обратной связи на сайте компании для внесения изменений в билет либо подать запрос на списание уплаченных средств на электронный ваучер, с помощью которого можно оформить новые билеты на сайте МАУ в течение года. Если билет был оформлен через агентство, клиентам предлагают обращаться по месту приобретения авиабилета.
"Из-за нехватки ресурса мы не сможем обработать все обращения одновременно, поэтому просим присылать только очень срочные запросы, например, для оформления авиабилетов на май или июнь", – отмечается в сообщении.
Отметим, что среди предложенных вариантов отсутствует опция возврата средств покупателям билетов, на что обращают внимание клиенты МАУ. В ответ в авиакомпании рекомендовали указывать пожелание о возврате средств в примечании к запросу.
Украинская авиакомпания SkyUp Airlines также отменяет все регулярные рейсы до 24 апреля включительно.
Как сообщается на сайте компании, пассажиры, которые приобрели билеты на рейсы с вылетом в период временного прекращения авиасообщения, могут перенести их на более поздний срок или получить возмещение стоимости билета в соответствии с условиями тарифа.
Как сообщалось, накануне Кабинет министров принял решение о введении режима чрезвычайной ситуации на всей территории Украины, а также о продлении всех введенных ранее карантинных мер до 24 марта.
При этом премьер-министр Денис Шмыгаль в связи с распространением коронавируса поручил разработать план полного закрытия государственной границы для пассажирских перевозок с 28 марта.
По данным Министерства инфраструктуры, на 27 марта запланированы эвакуационные рейсы авиакомпаний МАУ и SkyUp из Казахстана (Алматы), Польши (Варшава), Израиля (Тель-Авив), Австрии (Вена), Литвы (Вильнюс), Катара (Доха), Франции (Париж), Германии (Франкфурт).
у меня вопрос? Вы в изоляции? О коронавирусе речь не идёт!
А пока у Вас есть время..попытайтесь думать!!!
https://newsone.ua/articles/economics/vozdushnaja-ataka-kolomojskoho-pochemu-zahovorili-o-bankrotstve-mau-i-budut-li-u-ze-ee-spasat.html
Желаемую цифру можете спросить лично у Коломойского..... Или вопрос о убытках за облёт рашки подняла госавиакомпания Антонов, Мотор Сич, или ещё кто то? Может Люфтганза поднимала или какая нибудь частная европейская компания подняла вопрос о госкомпенсации за облёт Крыма и ОРДЛо? Что подвигло Вас так рьяно отреагировать на этот вопрос-ожидание?
Надеюсь в недалёком будущем Вы узнаете о списании долгов МАУ и госпотдержке. Тогда и вспомните меня, и мой, как Вы написали......*фантастический опус*! Только поверьте мне. Качество МАУ не возрастёт и цена не уменьшится! И крайне... Возможно МАУ ждёт судьба АэроСвита... Это в случае, если их хотелки не удовлетворят. И это реальность !!!
А это работа одного Боинга UR-PSL.... https://www.flightradar24.com/data/aircraft/ur-psl
(Лёлик).