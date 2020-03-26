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 В Киеве выявлено 40 случаев коронавируса, – Кличко

В Киеве в четверг зафиксировано шесть новых случаев инфицирования коронавирусом, сообщил мэр столицы Виталий Кличко в ходе брифинга.

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

"Число больных в Киеве за среду - четверг выросло до 40", - подытожил он.

По словам Кличко, Киевский городской лабораторный центр исследовал 1,437 тыс. киевлян, ожидаются результаты еще по 30 образцам.

При этом мэр Киева призвал правоохранителей следить за тестированием на коронавирус в частных клиниках.

"Призываю правоохранительные органы жестко контролировать соблюдение процедур частными клиниками. В некоторых делают экспресс-тесты на коронавирус и не передают результаты госорганам", - заявил он, добавив, что такая ситуация - недопустима.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3184495
 
 
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