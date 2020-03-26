 Дочерний банк американского Citi в Украине выплатит 2 миллиарда дивидендов

Согласно сообщению банка в системе раскрытия НКЦБФР, этот вопрос внесен в повестку дня запланированного на 24 апреля общего собрания акционеров, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Кроме того, 5% чистой прибыли или 110,6 млн грн банк планирует направить на формирование резервного фонда, а еще 100 млн грн – оставить нераспределенными.

В сообщении банка указано, что чистая прибыль финучреждения в 2019 году увеличилась по сравнению с аналогичным показателем в 2018 году в 1,6 раза – до 2,21 млрд грн.

Активы банка в 2019 году выросли на 26,5% – до 31,4 млрд грн, а текущие обязательства – на 24,9%, до 28,15 млрд грн.

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Как сообщалось, ранее Национальный банк Украины в связи с кризисными явлениями в мировой экономике на фоне распространения эпридемии коронавируса неоднократно призывал банки воздержаться от распределения прибыли на выплату дивидендов минимум до июля, чтобы учреждения имели дополнительный запас прочности.

"Ситибанк" основан в 1998 году, является дочерним банком американского Citibank NA.

Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 января 2020 года "Ситибанк" по размеру общих активов (31,46 млрд грн) занимал 13 место среди 75 банков.