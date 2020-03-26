 В ЮАР и Лесото останавливают добычу алмазов из-за карантина

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Gem Diamonds временно перевела рудник Letseng в Лесото в режим care and maintenance в соответствии с распоряжением властей этой страны о закрытии производств с 29 марта по 21 апреля. В период lockdown на руднике будут осуществляться только работы по техобслуживанию. Эта ситуация может быть пересмотрена только через три недели.

Gem ранее уже заявила об отмене намеченного на 25 марта регулярного тендера по алмазам, будет ограничиваться точечными продажами клиентам наиболее качественных и крупных камней.

Компания произвела 114 тыс. карат в прошлом году на руднике Letseng, лидирующем в мире по стоимости алмазного сырья из-за высокой доли высококачественных алмазов, в том числе редких розовых камней. Средняя цена алмазов Letseng в прошлом году достигла $1637 за карат.

О приостановке добычи в Лесото заявили также Firestone Diamonds и Lucapa Diamond.

Petra Diamonds остановила рудники Finsch, Cullinan и Koffiefontein в ЮАР из-за объявленного правительством страны 21-дневного lockdown с 26 марта. На этих рудниках, приобретенных у De Beers в кризис 2008-09 гг., Petra в прошлом году произвела в общей сложности около 3,4 млн карат.