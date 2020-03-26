 Кабмин отменил запрет на работу зоомагазинов и продажу семян

Кроме того, сняты ограничения на торговлю пестицидами и агрохимикатами, семенами и посадочным материалом, передает БизнесЦензор со ссылкой на сообщение Госпродпотребслужбы.

"Снятие ограничений на деятельность учреждений ветеринарной медицины предотвратит возникновение и распространение особо опасных инфекционных заболеваний среди домашних и сельскохозяйственных животных, а также вспышек болезней, общих для человека и животных", – отмечается в сообщении.

При этом снятие ограничений на торговлю пестицидами и агрохимикатами, семенами и посадочным материалом призвано способствовать своевременному проведению весенне-полевых работ в Украине.

Как сообщалось, ранее в связи с введением карантина Кабмин запретил работу всех заведений торговли, кроме продуктовых магазинов, банков и аптек.