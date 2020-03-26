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 Россия продолжает незаконную добычу газа на шельфе, – Госпогранслужба

Во время планового патрулирования и контроля за соблюдением законодательства Украины в прилегающей и исключительной (морской) экономической зоне тактическая группа кораблей Морской охраны Госпогранслужбы Украины при поддержке пограничной авиации обследовала, в том числе, районы газоконденсатных месторождений.

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

"В Одесском месторождении выявлены и распознаны самоподъемные плавучие буровые установки (СПБУ) "Украина", переименованной оккупационными властями аннексированного Крыма в "Крым-1", и СПБУ "Таврида". На оеоих буровых установках имеются признаки продолжения промышленной деятельности, подняты флаги страны-агрессора", - сообщила пресс-служба Морской охраны Госпогранслужбы Украины в четверг.

В сообщении отмечается, что по мере приближения к месторождению на 5 морских миль наблюдательная вахта кораблей Морской охраны распознала ракетный катер ЧФ РФ, который патрулировал рядом.

"На запрос корабля Морской охраны о цели пребывания военного корабля РФ в исключительной (морской) экономической зоне Украины, тот заявил, что осуществляет в данном районе охрану экономической деятельности Российской Федерации и сообщил об ограничении приближения к буровым платформам ближе 1 морской мили", - проинформировали в Морохране и добавили, что продолжают фиксацию и сбор информации по осуществлению незаконной экономической деятельности РФ в исключительной (морской) экономической зоне Украины под прикрытием корабельно-катерного состава ЧФ РФ.

В связи с этим в Госпрогранслужбе отметили, что собранные Морской охраной материалы в период с 2014 года уже положены в доказательную базу дела для рассмотрения третейским судом в Гааге, которым признано, что Россия незаконно экспроприировала активы НАК "Нафтогаз Украины" и ее дочерних предприятий.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3184479
 
 
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