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Все про:Польша (902) трудовая миграция (202) заробитчане (119)

 Строительному сектору Польши угрожает коллапс из-за отъезда украинских рабочих, – Bloomberg

Польскому строительному сектору экономики грозит беспрецедентное падение из-за того, что около 20% украинских рабочих из-за коронавируса возвращаются в Украину.

Об этом со ссылкой на Bloomberg сообщает БизнесЦензор.

Закрытие европейских границ в попытке сдержать пандемию коронавируса вот-вот сорвет польскую строительную индустрию, объем которой оценивают в 200 миллиардов злотых ($47 млрд).

Польский строительный сектор, в котором занято 400 тысяч человек и на который приходится 8% ВВП страны, сталкивается с беспрецедентной проблемой из-за опасений по поводу наличия украинской рабочей силы. Украинские работники постепенно возвращаются в Украину, а их потенциальная замена не может заехать в Польшу.

В Польше лоббистская группа для строителей предупредила власти о неизбежных рисках и призвала к более смелым шагам. Список пожеланий отрасли - одной из наиболее пострадавших от закрытия границ - включает продление сроков строительства, чтобы избежать штрафов и приостановление некоторых налогов и сборов.

Экономика Польши может сократиться на 1% в этом году, если ограничения на передвижение и потребление сохранятся до июня, заявил министр финансов страны.

Польша фактически закрыла свои границы для иностранцев и тех немногих сотрудников, которым она позволяет вернуться в обязательный карантин. Чтобы частично смягчить воздействие карантина, правительство продлило рабочие визы для иностранцев, которые все еще находящихся в стране.

"Серьезное отсутствие рабочих приведет к значительному сокращению возможностей отрасли", - говорится в открытом письме к правительству Польской ассоциации строительных работодателей.

Около 20% украинских рабочих строительной отрасли Польши уже отправились домой и не вернутся, пока не будут открыты границы, что может занять месяцы. По некоторым оценкам, 2 миллиона украинцев работают в Польше.

Кроме того, все большее число строителей находится в отпуске по болезни.

В Польше наблюдался быстрый рост строительства автомобильных дорог, железных дорог и всех типов зданий с тех пор, как она присоединилась к Европейскому союзу в 2004 году.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3184474
 
 
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Украине это в плюс,сейчас уже днем с огнем не найти нормальные бригады,все на Польше сидели.
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Я давно казав, якщо перекрити вихзд заробітчан на рік, нам дадуть членство в єс і нато)
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не все так просто.
Страдают польские бизнесмены, а польские работяги наоборот довольны.
Польский работник получает 40 зл в час, но работодател вместо них брали украинцев на 15. В результате польские работяги должны были ехать в Германию или в Англию.
Сейчас у поляков появился шанс работать дома и получать нормальные деньги. Да, работодатели будут ныть - дешевые рабы разбежались.
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